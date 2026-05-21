Iran tuyên bố đang xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ

Thứ Năm, 11:53, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran ngày 21/5 cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất của Washington liên quan đến việc chấm dứt xung đột, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm “vài ngày” để nhận được “câu trả lời đúng đắn” từ Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Hãng thông tấn nhà nước Nour News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết: "Chúng tôi đã nhận được quan điểm của phía Mỹ và đang xem xét".

Theo ông Baghaei, Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp giữa hai bên sau các cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng trước, với nhiều vòng tiếp xúc ngoại giao đã diễn ra trong những ngày gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cũng đã tới Tehran hôm 20/5.

iran tuyen bo dang xem xet de xuat hoa binh moi nhat cua my hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Sau 6 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tiến trình đàm phán vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể. Trong khi đó, giá dầu leo thang do căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và nguy cơ tác động dây chuyền tới kinh tế toàn cầu. Ông Trump cũng đang chịu sức ép chính trị lớn trước trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi tỷ lệ ủng hộ suy giảm do giá nhiên liệu tăng cao.

“Hãy tin tôi, nếu chúng ta không có được câu trả lời đúng, mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi", ông Trump nói với các phóng viên tại căn cứ không quân liên hợp Andrews ngày 20/5. Khi được hỏi ông sẽ chờ đợi bao lâu, ông Trump nói: “Có thể vài ngày, nhưng cũng có thể mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh".

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh, ưu tiên của Mỹ là đạt được một thỏa thuận nhằm tránh thêm thương vong, song vẫn cân nhắc sử dụng đến những biện pháp cứng rắn nếu không đạt được mục tiêu.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu các hành động quân sự chống Iran tiếp diễn, xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực.

Trong đề xuất mới gửi tới Washington tuần này, Tehran được cho là tiếp tục đưa ra nhiều yêu cầu mà Nhà Trắng trước đó từng bác bỏ, bao gồm việc kiểm soát eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Eo biển Hormuz - tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước xung đột, hiện vẫn trong tình trạng gián đoạn nghiêm trọng. Iran tuần này công bố bản đồ về “vùng kiểm soát” tại khu vực và cho biết việc đi lại qua eo biển sẽ cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý mới do Tehran thiết lập. Washington coi khả năng thu phí hoặc áp điều kiện lưu thông tại Hormuz là điều không thể chấp nhận.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tin liên quan

Thủ tướng Israel điện đàm căng thẳng với ông Trump, thúc đẩy nối lại chiến sự Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về vấn đề chấm dứt xung đột với Iran, trong đó ông Trump bảo vệ tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy.

Iran cáo buộc Mỹ “tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới”
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 20/5 cáo buộc Mỹ đang tìm cách “khơi mào một cuộc chiến mới”.

Iran công bố vùng giám sát quản lý có kiểm soát tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) ngày 20/5 thông báo thiết lập một vùng quản lý có kiểm soát bao trùm eo biển Hormuz, khẳng định quyền giám sát quản lý đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Mỹ tuyên bố đã phá hủy khả năng tiến hành các hoạt động chống Israel của Iran
VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Brad Cooper cho biết, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào đồng minh Israel.

Tehran vẫn duy trì liên lạc với Washington; Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận, nước này và Mỹ vẫn đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua nhà trung gian Pakistan. Thông tin được công bố trong bối cảnh giới lãnh đạo Mỹ đe dọa sẽ mở chiến dịch tấn công hủy diệt mới chống Iran, nếu Tehran không chịu tiến tới thỏa thuận.

