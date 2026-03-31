Mỹ giữ “sự khó đoán” về kịch bản đưa bộ binh vào Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 31/3 cho biết Washington chủ trương giữ “sự khó đoán” liên quan đến khả năng triển khai lực lượng bộ binh tại Iran, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Binh sĩ Sư đoàn Dù 82 của Lục quân Mỹ đến căn cứ không quân Ali Al Salem, Kuwait. Ảnh: Lục quân Mỹ/Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho rằng việc công khai các giới hạn hành động quân sự sẽ làm suy yếu lợi thế chiến lược. “Bạn không thể chiến đấu và giành chiến thắng nếu nói cho đối phương biết bạn sẵn sàng làm gì hoặc không làm gì - bao gồm cả việc triển khai bộ binh”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phía Iran hiện tin rằng Washington có “15 cách khác nhau” để tiến hành chiến dịch trên bộ, và “thực tế là có”. Ông nhấn mạnh Mỹ có thể triển khai các phương án này nếu cần thiết, song cũng để ngỏ khả năng không phải sử dụng đến biện pháp quân sự.

“Có thể chúng ta không cần dùng đến các lựa chọn đó. Có thể đàm phán sẽ hiệu quả, hoặc sẽ có một cách tiếp cận khác. Điều quan trọng là phải duy trì sự khó đoán và không để lộ chúng ta sẵn sàng hay không sẵn sàng làm gì”, ông Hegseth nói thêm.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết phạm vi các lựa chọn quân sự mà Mỹ có thể triển khai là “rất rộng”. Ông nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng tới khu vực không chỉ phục vụ các phương án tác chiến trên bộ mà còn tạo thêm sức ép chiến lược đối với Iran.

“Tôi không muốn hạn chế không gian quyết định của Tổng thống, nhưng có rất nhiều lựa chọn. Iran cần nhận thức rằng các lực lượng này hiện diện và tạo ra áp lực, từ đó cần cân nhắc kỹ lưỡng ở cấp độ ngoại giao về những gì đang ở phía trước”, ông Caine nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hegseth khẳng định mục tiêu “chính yếu” của Mỹ hiện nay là đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột. “Nhiệm vụ của chúng tôi là buộc Iran nhận ra rằng họ sẽ ở vị thế tốt hơn nếu đạt được thỏa thuận này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là một thỏa thuận”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nếu nỗ lực ngoại giao không thành công, Mỹ sẵn sàng tiếp tục các hành động cần thiết. Quyết định về thời điểm hoàn tất các mục tiêu của Mỹ tại Iran và việc có đạt được thỏa thuận hay không sẽ hoàn toàn do Tổng thống Donald Trump đưa ra, dựa trên lợi ích của người dân Mỹ.