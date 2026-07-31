Mỹ hạn chế xuất khẩu rác thải điện tử có khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hạn chế xuất khẩu rác thải điện tử có khoáng sản quan trọng. Theo Nhà Trắng, sắc lệnh cho phép Bộ Thương mại ban hành các quy định nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu một số loại rác thải điện tử có chứa các khoáng sản chiến lược như lithium, vonfram và "khối đen" - vật liệu thu được từ quá trình nghiền pin đã qua sử dụng, chứa nhiều kim loại có giá trị có thể tái chế. Chính quyền Mỹ kỳ vọng các vật liệu này sẽ được chuyển đến các cơ sở tái chế trong nước thay vì xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó tăng nguồn cung khoáng sản phục vụ sản xuất pin, thiết bị công nghệ cao và quốc phòng.

Theo ước tính, Mỹ hiện xuất khẩu gần 33.000 tấn rác thải điện tử mỗi tháng, phần lớn chứa lithium và nhiều khoáng sản quan trọng có thể tái chế. Ngành tái chế Mỹ từ lâu cho rằng việc giữ lại các nguồn nguyên liệu trong nước sẽ giúp giảm nhu cầu khai thác mỏ mới và tăng cường khả năng tự chủ về khoáng sản.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tái chế của Mỹ gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài sẵn sàng trả giá cao hơn để thu mua phế liệu. Một số công ty lớn về tái chế của Mỹ đã phải đệ đơn phá sản trong năm qua.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn hoạt động khai thác và chế biến nhiều loại khoáng sản quan trọng trên thế giới. Trong bối cảnh Bắc Kinh nhiều lần hạn chế xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược khi căng thẳng thương mại leo thang, Washington đang đẩy mạnh tái chế để nhanh chóng bổ sung nguồn cung trong nước, thay vì chờ nhiều năm để phát triển các mỏ và nhà máy chế biến mới.

Đối với vonfram - kim loại được sử dụng trong đạn dược và nhiều hệ thống vũ khí, Mỹ đã không còn khai thác thương mại từ năm 2015, khiến nguồn phế liệu trở thành một trong số ít nguồn cung trong nước còn lại. Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã ban hành nhiều biện pháp siết chặt nhập khẩu khoáng sản chiến lược và hạn chế các nhà thầu quốc phòng mua vật liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài bị cấm.