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Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

Thứ Năm, 11:44, 06/08/2026
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VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu và lãi suất cho các doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án tối cao.

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi năm 2025.

my hoan tra khoang 100 ty usd tien thue sau phan quyet cua toa an toi cao hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, số tiền hoàn trả đã được xử lý thông qua hệ thống quản lý nhập khẩu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), sau đó được chuyển sang Bộ Tài chính để giải ngân. Dữ liệu được cập nhật tới cuối tháng 7 cho thấy số tiền hoàn trả chiếm hơn một nửa trong tổng số 166 tỷ USD tiền thuế từng được thu theo các chính sách sau này bị Tòa án tối cao tuyên là không hợp pháp.

Phán quyết của Tòa án tối cao hồi tháng 2 kết luận rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế không trao cho tổng thống quyền đơn phương áp đặt thuế quan diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với chính sách thương mại của ông Trump.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục coi thuế quan là trụ cột trong chiến lược kinh tế và đối ngoại của mình. Sau phán quyết của tòa, ông chỉ trích các thẩm phán Tòa án tối cao là "không trung thành" và nhanh chóng chuyển sang sử dụng các cơ sở pháp lý khác để duy trì chính sách thuế quan, trước tiên là áp thuế tạm thời theo một thẩm quyền khác, sau đó ban hành gói thuế mới theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do chống các hành vi thương mại không công bằng và lao động cưỡng bức.

Việc hoàn trả số tiền lớn cũng làm dấy lên tranh luận tại Mỹ. Nghị sĩ Dân chủ Greg Casar cho rằng khoản tiền hoàn thuế chủ yếu được chuyển cho các doanh nghiệp nhập khẩu, thay vì đến tay người tiêu dùng Mỹ, những người đã phải gánh chi phí do giá hàng hóa tăng trong thời gian các mức thuế có hiệu lực.

Hiện chính quyền của ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý mới liên quan đến chính sách thuế quan. Mới đây, liên minh 25 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cũng đã khởi kiện các mức thuế mới được áp dụng theo Điều 301, cho rằng việc đánh thuế trên diện rộng vượt quá thẩm quyền của tổng thống và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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