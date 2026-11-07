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Mỹ hối thúc Trung Quốc thực hiện ngay các cam kết thương mại

Thứ Bảy, 05:47, 07/11/2026
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VOV.VN - Mỹ yêu cầu Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được tại Busan, Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực thi thỏa thuận trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tồn tại những bất đồng thương mại.

Theo Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã có cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong về quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết, đồng thời bày tỏ quan ngại trước những hành động gần đây của Bắc Kinh. Ông khẳng định tiến triển trong quan hệ thương mại hai nước phải dựa trên những kết quả cụ thể. Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ theo dõi và đánh giá chặt chẽ việc Trung Quốc thực hiện thỏa thuận thương mại. 

Về phía Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này ngày 5/11 phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ, song nhấn mạnh điều kiện là hai bên phải thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan có đi có lại.

Trước đó, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9, hai bên đã đề xuất một gói cắt giảm thuế quan có đi có lại trị giá khoảng 60 tỷ USD, trong đó có các mặt hàng nông sản Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay vẫn chưa được hoàn tất.

Những bất đồng xuất hiện khi thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước chỉ được gia hạn đến ngày 10/1/2027. Hai bên đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại rộng hơn, trong khi các cuộc tiếp xúc cấp cao sắp tới, bao gồm khả năng gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Miami, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại.

Quang Trung/VOV-Washington
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