Trung Quốc có thể đóng vai trò nhà bảo trợ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Theo truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, một trong những nội dung quan trọng nhất trong khung dự thảo, là việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Đề xuất gợi ý Tehran có thể chuyển số urani này đến một nước thứ 3, hoặc thực hiện pha loãng, làm giảm độ tinh khiết của vật liệu. Về eo biển Hormuz, Tehran sẽ mở lại vùng biển này cho hoạt động hàng hải quốc tế trong vòng 7 ngày.

Hormuz - điểm nghẽn lớn trong đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh: Reuters.

Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Doha, Qatar, thay vì Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc thực hiện các biện pháp của Iran trong hồ sơ hạt nhân, sẽ song hành với các biện pháp tương ứng của Mỹ về nới lỏng trừng phạt, phong tỏa và hạn chế kinh tế.

Một cơ chế độc lập về giải quyết xung đột với sự tham gia của các nhà trung gian và bên bảo trợ, sẽ được hình thành để giám sát, đánh giá và xử lý những chậm trễ, vi phạm liên quan. Mục tiêu là tránh leo thang quân sự trở lại.

Đáng chú ý, đề xuất cho biết Trung Quốc có thể đóng vai trò là nhà bảo trợ của việc thực thi và duy trì bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào đạt được giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ đề xuất do bên nào xây dựng và các bên liên quan đã được tiếp cận hay chưa.

Cũng về tiến trình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, truyền thông khu vực hôm 30/10 cho biết, một phái đoàn đàm phán Qatar đã trở lại Tehran để thảo luận với giới chức Iran. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần, giới chức Qatar đến Iran để thúc đẩy hòa giải. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thảo luận mới nhất chưa được công bố.