Mỹ - Iran: Khoảng lặng trước nguy cơ bị phá vỡ?

Mục tiêu cuộc không kích của Mỹ vào Iran chỉ là hai bệ phóng trên đảo Larak, nhưng điều đáng chú ý không nằm ở quy mô cuộc tấn công, mà ở thời điểm nó xảy ra: khi xung đột Mỹ - Iran vừa trải qua một khoảng lặng tương đối và các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tìm cách mở đường cho hạ nhiệt.

Máy bay Mỹ cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ trong chiến dịch không kích Iran. Ảnh cắt từ video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 29/7/2026.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Phía Mỹ, khẳng định đây là một “hành động có giới hạn và chính xác”, nhằm loại bỏ mối đe dọa tức thời đối với các tàu dân sự, hoạt động vận tải thương mại và tự do hàng hải. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một đòn đánh trực tiếp vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7.

Tuy nhiên, với Iran, đây không phải một hành động quân sự đơn lẻ. Iran cho biết cuộc tấn công gây thương vong cho binh sĩ và dân thường, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Phát biểu trước báo giới ngày 31/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh. Đó là thông điệp mà chúng tôi gửi tới thế giới cho đến nay. Tuy nhiên, khi đối mặt với hành động gây hấn, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn - chúng tôi hoàn toàn có khả năng đưa ra một phản ứng dứt khoát. Sự bất ổn trong khu vực này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người và gây ra những vấn đề nghiêm trọng; bất ổn không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào”.

Lời cảnh báo của Tổng thống Masoud Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh Iran tuyên bố đã đáp trả cuộc tấn công của Mỹ bằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở có lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan. Quân đội Iran đồng thời cho biết đã sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Al Minhad của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với lý do trả đũa vụ việc tại Larak.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, một cuộc tấn công được Mỹ mô tả là có giới hạn đã kéo theo những động thái đáp trả vượt ra ngoài lãnh thổ Iran. Điều đáng lo ngại ở đây không chỉ là một cuộc tấn công riêng lẻ, mà là nguy cơ vòng xoáy quen thuộc quay trở lại.

Thông điệp của Tổng thống Iran rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả dứt khoát, vì thế vừa là lời cảnh báo, vừa cho thấy khoảng lặng giữa Mỹ và Iran hiện nay vẫn rất mong manh. Và câu hỏi lớn đặt ra là liệu các bên có thể kiểm soát được những đòn đáp trả tiếp theo, trước khi chúng biến một cuộc tấn công có giới hạn thành một vòng leo thang mới.