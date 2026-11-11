Mỹ - Iran phát tín hiệu tích cực, nhưng thỏa thuận vẫn còn rất xa

Ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục được thúc đẩy và đã ghi nhận những phản hồi tích cực từ cả hai phía. Thông tin được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng. Theo phía Qatar, các cuộc thảo luận tập trung vào tình hình khu vực và những biện pháp nhằm thúc đẩy tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Một người phụ nữ đi bộ trên đường phố ở Tehran, Iran, ngày 14/6/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Ông Ibrahim al-Hashemi, Giám đốc Cục Truyền thông và Đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán và bên trung gian đang nỗ lực không ngừng, tích cực để thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của hai bên. Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể mà sẽ chờ đợi cho đến khi khuôn khổ và hình thái cuối cùng của thỏa thuận trở nên rõ ràng hơn”.

Những tín hiệu từ Qatar cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với tình trạng bất ổn kéo dài. Tuy nhiên, con đường đi đến một thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại. Iran tiếp tục yêu cầu Mỹ có những nhượng bộ trước khi nối lại đàm phán, trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và phong tỏa cảng biển, giải phóng các tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại chiến tranh và chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.

Mỹ vẫn duy trì sức ép kinh tế đối với Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng các biện pháp trừng phạt và phong tỏa đường biển đang gây tổn thất ngày càng lớn cho kinh tế Iran, do đó Mỹ chưa cần thiết phải nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

“Chiến dịch gây sức ép kinh tế cùng những tác động tàn phá mà nó gây ra đối với chính quyền Iran đang phát huy hiệu quả rất tốt, đến mức Tổng thống thực sự không cần thiết phải tiến hành các chiến dịch tác chiến quy mô lớn”, ông Rubio nói.

Lập trường này cho thấy Mỹ vẫn đặt trọng tâm vào việc duy trì sức ép để buộc Iran thay đổi tính toán, trong khi Iran chưa sẵn sàng từ bỏ những điều kiện mà nước này đưa ra. Hai bên vì thế vẫn đứng trước khoảng cách đáng kể về cách thức tháo gỡ căng thẳng và những nhượng bộ cần thiết.

Trong bối cảnh đó, Qatar đang tiếp tục tìm cách thu hẹp bất đồng giữa hai phía, với mục tiêu chấm dứt tình trạng mà nước này mô tả là “không chiến tranh, không hòa bình” tại khu vực. Tuy nhiên, chính giới chức Qatar cũng thừa nhận chưa thể xác định một thỏa thuận đã gần kề hay vẫn còn xa. Điều có thể khẳng định lúc này là các nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục được duy trì.

Dù vậy, những tín hiệu tích cực từ Mỹ và Iran mở ra thêm hy vọng cho tiến trình hòa giải, nhưng chưa đồng nghĩa với một bước đột phá. Thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là biến những phản hồi tích cực thành nhượng bộ thực chất, đủ để đưa hai bên trở lại bàn đàm phán và tạo nền tảng cho một thỏa thuận lâu dài.