Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu xác nhận đã phát động các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi tại cảng Hodeidah trong đêm 24/7. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Turki Al-Malki, người phát ngôn của liên minh, khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Houthi tấn công các tàu hàng trên biển Đỏ, đe dọa an ninh và tự do hàng hải trong khu vực. Các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi nằm trong khu vực cảng Hodeidah và một trung tâm thông tin liên lạc của nhóm này gần cổng cảng.

Một cuộc không kích của Saudi Arabia vào Yemen tháng 1/2026. Ảnh: UGC/Reuters

Truyền thông khu vực dẫn lời người dân sống gần cảng Hodeidah cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong cảng. Hiện chưa có thêm thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn không chính thức tại Yemen có hiệu lực vào tháng 3/2022, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát. Chiến dịch được tiến hành hai ngày sau khi Houthi tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn trước đó tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia vào ngày 20/7, với lý do đáp trả việc Riyadh phong tỏa các cảng biển và sân bay của Yemen.

Theo giới quan sát, căng thẳng bùng phát trở lại giữa Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - và lực lượng Houthi được cho là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây.