Mỹ tiếp tục không kích Iran, ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc không can thiệp

Đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc một cuộc tấn công “lớn hơn bao giờ hết” nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Các cuộc không kích mới diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục mở rộng hoạt động đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, các đồng minh trong khu vực và hoạt động vận tải hàng hải. Tehran chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận những yêu cầu của Washington, bất chấp sức ép quân sự ngày càng gia tăng.

Cuộc đối đầu tại eo biển Hormuz hiện đã lan sang một tuyến thương mại quan trọng khác là eo biển Bab el-Mandeb, sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Nguy cơ hoạt động hàng hải bị gián đoạn đồng thời tại hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đã khiến giá dầu thế giới có thời điểm vượt 100 USD/thùng. Chi phí bảo hiểm hàng hải cũng tăng mạnh, trong khi một số tàu chở dầu phải thay đổi hành trình để tránh khu vực nguy hiểm.

Còn trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/7, Tổng thống Trump cho biết ông không tin Nga hoặc Trung Quốc hiện tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo việc hai nước này can thiệp sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với chính họ.

Ông Trump cho biết trong cuộc gặp gần đây tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Iran. Theo Tổng thống Mỹ, cam kết này cũng áp dụng đối với các công ty Trung Quốc.

Ông Trump đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói với ông rằng Moscow sẽ không bán vũ khí cho Tehran. Ông nhấn mạnh Mỹ không bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine mà bán cho các nước NATO với giá đầy đủ, còn việc số vũ khí này sau đó được phân phối như thế nào không thuộc quyền quyết định trực tiếp của Washington.

Chính vì vậy, Tổng thống Mỹ khẳng định ông tin cả Nga và Trung Quốc hiện đứng ngoài cuộc xung đột, nhưng nhấn mạnh nếu hai nước can dự, điều đó chắc chắn sẽ không có lợi. Xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công hồi tháng 2, khiến nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng. Cuộc chiến kéo dài hơn năm tháng đã gây thương vong lớn, đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.