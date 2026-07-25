Nóng thế giới ngày 25/7: Tổng thống Trump đe dọa mở rộng tấn công Iran

Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ: Bộ Y tế Iran hôm 23/7 cho biết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 tuần qua đã khiến tổng cộng gần 700 người chết và bị thương.

Cụ thể, Bộ Y tế Iran cho biết, các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran từ ngày 27/6 đã khiến 55 người chết và 629 người bị thương. Hầu hết người bị thương đã được xuất viện, chỉ còn lại 36 trường hợp. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này.

Người dân Iran xuống đường tuần hành ủng hộ chính phủ. Ảnh: AP

Israel tiếp tục cảnh báo Iran: Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 23/7 tiếp tục cảnh báo nước này sẽ giáng trả những đón thảm khốc chống Iran, nếu quốc gia Hồi giáo tấn công Israel. Cảnh báo được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đưa ra hôm 23/7, trong cuộc tham vấn an ninh đặc biệt với các quan chức quân sự hàng đầu Israel về cuộc chiến Iran. Ông Katz khẳng định Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra với Iran. Nếu Iran tấn công Israel, nước này giáng trả bằng những đòn sấm sét.

Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp: Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran được cho là vừa bác bỏ thêm một đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra.

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, đề xuất ngừng bắn mới mà Iran vừa bác bỏ, được giới chức Mỹ chuyển đến thông qua Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi - người vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran chiều 23/7. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã đến thăm Mỹ hồi giữa tháng 7, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 14/7.

Iran bác tin từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ: Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này từ chối đề xuất ngừng bắn do Iraq chuyển tới từ phía Mỹ, khẳng định đây là thông tin gây hiểu lầm.

Iran ngày 24/7 đã bác bỏ thông tin do báo New York Times đăng tải, cho rằng Tehran từ chối một đề xuất ngừng bắn của Mỹ được Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi chuyển đến. Hãng thông tấn nhà nước IRNA khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng và gây hiểu lầm”.

Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi: Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này. Động thái trên của Iran cho thấy Tehran đang tìm cách tăng cường khả năng của đồng minh Houthi trong việc đe dọa hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Đỏ. Ảnh: AP

Ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 cảnh báo sẽ tiến hành "các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ" nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công trên Biển Đỏ.

Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng sang một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Ông Trump tuyên bố sẽ dùng tiền Iran để bồi thường tàu thuyền bị hư hại: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho hay, thiệt hại đối với tàu thuyền sẽ được “bồi thường bằng tiền của Iran” mà Mỹ kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 23/7 tuyên bố rằng bất kỳ thiệt hại nào đối với tàu thuyền hoặc hàng hóa “sẽ được bồi thường bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát”. “Những thiệt hại này có thể rất lớn, nhưng dù sao đi nữa, đây là điều công bằng và hợp lý cần làm”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Theo CNN, bài đăng được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhắm mục tiêu vào các tàu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ, khiến giá dầu tăng vọt lên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026.

Iran chỉ trích ông Trump dùng tài sản Iran bị phong tỏa để bồi thường: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền bị tấn công, cho rằng động thái này sẽ tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” trong quan hệ quốc tế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/7 cho rằng, việc tịch thu tài sản của một quốc gia để chi trả cho các yêu cầu bồi thường trong tương lai sẽ tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm”. Phản ứng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng các tài sản của Iran đang bị Mỹ kiểm soát để bồi thường thiệt hại đối với các tàu thuyền bị tấn công.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran: Hạ viện Mỹ ngày 23/7 đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran, phản ánh sự chia rẽ ngày càng lớn trong Quốc hội về cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông.

Hạ viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal bảo trợ và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ cùng 4 nghị sĩ Cộng hòa gồm Tom Barrett, Warren Davidson, Thomas Massie và Brian Fitzpatrick.

Lượng tàu qua eo Hormuz xuống thấp kỷ lục: Dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố ngày 24/7 cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân là do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo dữ liệu do Kpler, trong ngày 23/7 chỉ có duy nhất 1 tàu đi qua eo biển Hormuz, mức thấp nhất kể từ ngày 7/5. Trước đó, ngày 22/7 cũng chỉ ghi nhận 3 tàu đi qua eo Hormuz, thấp hơn rất nhiều so với 7 tàu của ngày 21/7 và 13 tàu của ngày 20/7. Với việc giao tranh Mỹ - Iran đã bước sang ngày thứ 13 liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nguy cơ lưu thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt hoàn toàn trong những ngày tới là rất lớn.

Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải bình thường hóa quan hệ với Israel trước khi thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và nước này có thể được chính thức triển khai.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Saudi Arabia chỉ phục vụ mục đích dân sự và sẽ không cho phép làm giàu vật liệu hạt nhân để phục vụ quân sự. Theo ông, việc thực hiện thỏa thuận "hoàn toàn phụ thuộc" vào việc Riyadh tham gia Hiệp định Abraham, sáng kiến do Mỹ làm trung gian nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các quốc gia Arab.

Ông Fedorov từ chối đề nghị của ông Zelensky, chỉ muốn vị trí Bộ trưởng Quốc phòng: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 23/7 cho biết ông sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị, ngoại trừ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Fedorov đưa ra tuyên bố trên sau khi có một số cuộc gặp với Tổng thống Zelensky kể từ khi bị cách chức ngày 14/7 - một quyết định đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc với yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Fedorov. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị ông Fedorov đảm nhiệm một số vị trí khác, trong đó có chức Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự.

Mỹ khởi động áp thuế mới nhắm vào hàng chục quốc gia: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết tìm những cách khác để đánh thuế hàng hóa nước ngoài sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các mức thuế mạnh tay nhất của ông hồi đầu năm nay. Hôm 23/7, chính quyền của ông đã công bố giải pháp thay thế mới nhất.

Bắt đầu từ 0h01 sáng 24/7 (giờ Mỹ), hàng chục đối tác thương mại của Mỹ từ châu Âu đến Trung Quốc đến Ấn Độ sẽ phải đối mặt với mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, theo một tuyên bố từ văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 23/7.

Mức thuế mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7: Ngày 23/7, Mỹ công bố mức thuế mới đối với hàng chục đối tác thương mại, chỉ vài giờ trước khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực.

Theo quyết định mới, các mức thuế dao động từ 10% đến 12,5%, được áp dụng dựa trên kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Cụ thể, từ ngày 25/7, 17 đối tác thương mại, gồm Canada, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Anh và Mexico, sẽ chịu mức thuế 10%. Mức thuế tương tự cũng được áp dụng với 10 quốc gia khác đã ký thỏa thuận với Mỹ về tăng cường chống lao động cưỡng bức.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga: Ngày 23/7, các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Động thái này diễn ra sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Theo thỏa thuận, các công ty vận tải biển của Hy Lạp vẫn được phép vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các khách hàng ngoài EU trong thời gian chuyển tiếp. Đổi lại, Athen chấp nhận gói trừng phạt mới, khai thông thế bế tắc kéo dài nhiều ngày qua.