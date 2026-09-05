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Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới, Nga - Ukraine phản hồi tích cực

Thứ Bảy, 11:13, 05/09/2026
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VOV.VN - Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Nga trong cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, song không công bố chi tiết kế hoạch.

“Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến và hầu hết trong số đó khó khăn hơn nhiều. Cuộc xung đột này cần phải được giải quyết. Vì vậy, tôi đã cử hai nhà đàm phán xuất sắc tới Nga và Ukraine. Họ đã làm rất tốt. Chúng tôi cử họ tới để xem liệu có thể đạt được điều gì đó hay không. Và tôi cho rằng có một cơ hội tốt để chúng ta làm được điều đó”, Tổng thống Trump nói.

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Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, trong một cuộc gặp tại Saint Petersburg, Nga, ngày 11/4/2025. Ảnh: Sputnik/Reuters

Theo kế hoạch, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow trước, sau đó tới Kiev để trao đổi với lãnh đạo hai nước. Đây là lần đầu tiên hai đặc phái viên Mỹ cùng tới Kiev trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Trước đó, cả hai đã nhiều lần tới Moscow để tham gia các cuộc trao đổi về khả năng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định ưu tiên thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ, Nga và Ukraine cho đến nay vẫn chưa giải quyết được những bất đồng cơ bản liên quan đến các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh lâu dài.

Điện Kremlin cho biết sẽ thông báo về các cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Mỹ khi những cuộc gặp diễn ra. Nước này đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, dù cho rằng tiến trình hiện chưa hội đủ các điều kiện để tạo ra một bước đột phá.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhấn mạnh: “Nga vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường hòa bình để đạt được các mục tiêu của mình. Lập trường mà Tổng thống Vladimir Putin nêu ra hai năm trước vẫn không thay đổi. Ukraine cũng nhận thức rõ điều này. Tất cả những yếu tố đó cho phép chúng ta nói rằng không thể loại trừ khả năng cuối cùng đạt được một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện vẫn chưa có những điều kiện tiên quyết cụ thể cho một kết quả như vậy. Công việc vẫn đang được tiếp tục và các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận khả năng tiếp xúc với phái đoàn Mỹ tại Kiev và cho biết Ukraine sẵn sàng trao đổi về những đề xuất mới.

“Mục tiêu của chúng tôi là có một chuyến thăm và đàm phán với phía Mỹ mang tính xây dựng và thực chất nhất có thể. Chúng ta cần tìm kiếm các phương án khả thi để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta sẽ xem những đề xuất của Mỹ và những gì Nga sẽ nói về chúng”, ông Zelensky cho biết.

Việc hai đặc phái viên Mỹ lần lượt tới Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì tiếp xúc với cả hai bên, đồng thời tìm kiếm khả năng thúc đẩy một khuôn khổ đàm phán mới. Các nước châu Âu cũng quan tâm tới triển vọng hình thành một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Chuyến đi diễn ra không lâu sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe, cho thấy Washington đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc với Nga. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của đề xuất mà Tổng thống Donald Trump đề cập vẫn chưa được công bố.

Do đó, chuyến công du của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner được xem là một bước tiếp theo trong nỗ lực ngoại giao của Mỹ, song khả năng đạt được tiến triển thực chất sẽ phụ thuộc trước hết vào mức độ sẵn sàng của các bên trong việc thu hẹp những khác biệt còn tồn tại.

Thu Hoài/VOV1
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