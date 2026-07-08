Mỹ không kích các mục tiêu tại Iran

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết loạt cuộc tập kích đêm qua nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định hành động gây hấn của Iran nhằm vào tàu thương mại là vô cớ, nguy hiểm và vi phạm lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, CENTCOM không cho biết cụ thể các mục tiêu tại Iran đã bị tập kích là gì.

Ảnh vệ tinh chụp eo biển Hormuz ngày 2/4/2026. Nguồn: EU/SENTINEL-2/Reuters

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ các khu vực thành phố cảng Sirik, đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas, trên vịnh Ba Tư. Đây là những khu vực thường xuyên hứng chịu đòn tập kích của lực lượng Mỹ khi căng thẳng bùng phát giữa hai bên trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, mức độ thương vong cũng như thiệt hại do các đòn tập kích mới nhất của lực lượng Mỹ gây ra chưa được công bố. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng chưa công bố biện pháp đáp trả.

Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn cuối tháng 6, Iran thường tập kích các căn cứ Mỹ tại một số nước vùng Vịnh như Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ.