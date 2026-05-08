Mỹ không kích Iran sau khi tàu khu trục bị tấn công

Theo phía Mỹ, các cuộc không kích nhằm vào khu vực Bandar Abbas và đảo Qeshm được thực hiện để đáp trả hành động quân sự của Iran, song không đồng nghĩa với việc Washington nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống Tehran.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi di chuyển từ eo biển Hormuz ra vịnh Oman. Theo CENTCOM, lực lượng Iran đã triển khai nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải quốc tế.

Quân đội Mỹ khẳng định không có tài sản quân sự nào của Washington bị trúng đòn tấn công. CENTCOM nhấn mạnh Mỹ “không tìm kiếm leo thang xung đột” nhưng sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng để bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng căng thẳng toàn cầu sau nhiều tuần xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu Iran gần thành phố Jask và tấn công thêm một tàu khác gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Iran cũng cáo buộc Mỹ phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành không kích vào các khu vực dân sự ven biển.