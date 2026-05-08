中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ không kích Iran sau khi tàu khu trục bị tấn công

Thứ Sáu, 07:29, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích “mang tính phòng vệ” nhằm vào ít nhất hai địa điểm tại Iran sau khi lực lượng Tehran bị cáo buộc tấn công các tàu chiến Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo phía Mỹ, các cuộc không kích nhằm vào khu vực Bandar Abbas và đảo Qeshm được thực hiện để đáp trả hành động quân sự của Iran, song không đồng nghĩa với việc Washington nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống Tehran.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi di chuyển từ eo biển Hormuz ra vịnh Oman. Theo CENTCOM, lực lượng Iran đã triển khai nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu cỡ nhỏ nhằm vào các tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải quốc tế.

Quân đội Mỹ khẳng định không có tài sản quân sự nào của Washington bị trúng đòn tấn công. CENTCOM nhấn mạnh Mỹ “không tìm kiếm leo thang xung đột” nhưng sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng để bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng căng thẳng toàn cầu sau nhiều tuần xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu Iran gần thành phố Jask và tấn công thêm một tàu khác gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Iran cũng cáo buộc Mỹ phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành không kích vào các khu vực dân sự ven biển.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Iran Mỹ tàu khu trục không kích
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận
Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư
Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư

VOV.VN - Truyền thông Iran khẳng định đã xảy ra giao tranh tại một trong các hòn đảo chiến lược của nước này trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, một nguồn tin Mỹ khẳng định tàu chiến Mỹ đã tập kích mục tiêu Iran tại vịnh Ba Tư.

Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư

Giao tranh trên đảo chiến lược của Iran tại vịnh Ba Tư

VOV.VN - Truyền thông Iran khẳng định đã xảy ra giao tranh tại một trong các hòn đảo chiến lược của nước này trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, một nguồn tin Mỹ khẳng định tàu chiến Mỹ đã tập kích mục tiêu Iran tại vịnh Ba Tư.

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến
Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”.

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ