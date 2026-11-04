Mỹ lên kế hoạch mua hơn 1.000 tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine

Theo Defense News, ngày 3/11, Không quân Mỹ đã gửi yêu cầu tới các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nhằm đánh giá khả năng sản xuất và cung cấp tên lửa hành trình ERAM (Extended Range Attack Munition) cho Ukraine. Đây là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, có kích thước nhỏ, được thiết kế để sản xuất hàng loạt với chi phí tương đối thấp.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuters

Không quân Mỹ mô tả ERAM là vũ khí thế hệ mới, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách xa nhằm vào những mục tiêu cố định có giá trị cao, đồng thời giúp máy bay mang phóng hạn chế phải tiếp cận các khu vực có nguy cơ bị phòng không đối phương đánh chặn.

Theo tài liệu yêu cầu cung cấp thông tin gửi tới các nhà sản xuất, ERAM phải đáp ứng một loạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tên lửa thuộc nhóm vũ khí có trọng lượng khoảng 500 pound (227 kg), tầm bắn vượt 250 hải lý, tương đương hơn 460 km, và tốc độ bay trên Mach 0,6. Đáng chú ý, tên lửa phải có khả năng đánh trúng mục tiêu với sai số không quá 10 m, ngay cả khi đối phương gây nhiễu tín hiệu định vị GPS. Ngoài đầu đạn nổ phá mảnh, ERAM còn phải có khả năng xuyên phá một phần vật cản khi va chạm với mục tiêu.

Các doanh nghiệp quan tâm cần gửi hồ sơ phản hồi trước ngày 19/11. Không quân Mỹ cũng đặt ra tiến độ cung cấp khá gấp rút, trong đó những tên lửa đầu tiên phải được bàn giao muộn nhất là 3 tháng sau khi hợp đồng được ký kết. Toàn bộ đơn hàng hơn 1.000 tên lửa phải hoàn tất trong vòng 15 tháng.

Hiện đây mới là giai đoạn tìm kiếm và đánh giá năng lực của các nhà thầu, chưa phải thông báo về một hợp đồng mua sắm đã được ký kết.

Tháng 8/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố thương vụ bán 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine với tổng trị giá 825 triệu USD. Loại tên lửa này có thể được triển khai từ các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang vận hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin xác nhận rõ ràng về việc Ukraine đã chính thức đưa ERAM vào sử dụng trong các hoạt động tác chiến hay chưa.

Tháng 6/2026, một số cơ quan truyền thông Ukraine đưa ra nhận định rằng lực lượng nước này có thể đã sử dụng AGM-188A Rusty Dagger, một biến thể thuộc chương trình ERAM, để tấn công nhà máy bán dẫn Voronezh của Nga. Cơ sở này được cho là tham gia sản xuất các linh kiện sử dụng trong tên lửa Nga. Dù vậy, những thông tin trên mới dừng ở mức nhận định của truyền thông Ukraine và chưa có xác nhận độc lập về loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

Trước đó, CNN từng đề cập đến khả năng những tên lửa ERAM được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán cho Ukraine vào tháng 8/2025 có thể bắt đầu được chuyển giao trước khi kết thúc năm 2025. Tuy nhiên, thời điểm bàn giao thực tế cũng như số lượng tên lửa mà Ukraine đã tiếp nhận vẫn chưa được làm rõ.