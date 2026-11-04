English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ lên kế hoạch mua hơn 1.000 tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine

Thứ Tư, 08:11, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không quân Mỹ đang tìm nhà thầu sản xuất hơn 1.000 tên lửa hành trình ERAM cho Ukraine, có tầm bắn trên 460 km và khả năng tấn công chính xác ngay cả khi bị gây nhiễu GPS.

Theo Defense News, ngày 3/11, Không quân Mỹ đã gửi yêu cầu tới các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nhằm đánh giá khả năng sản xuất và cung cấp tên lửa hành trình ERAM (Extended Range Attack Munition) cho Ukraine. Đây là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, có kích thước nhỏ, được thiết kế để sản xuất hàng loạt với chi phí tương đối thấp.

my len ke hoach mua hon 1.000 ten lua tam xa eram cho ukraine hinh anh 1
Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuters

Không quân Mỹ mô tả ERAM là vũ khí thế hệ mới, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách xa nhằm vào những mục tiêu cố định có giá trị cao, đồng thời giúp máy bay mang phóng hạn chế phải tiếp cận các khu vực có nguy cơ bị phòng không đối phương đánh chặn.

Theo tài liệu yêu cầu cung cấp thông tin gửi tới các nhà sản xuất, ERAM phải đáp ứng một loạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tên lửa thuộc nhóm vũ khí có trọng lượng khoảng 500 pound (227 kg), tầm bắn vượt 250 hải lý, tương đương hơn 460 km, và tốc độ bay trên Mach 0,6. Đáng chú ý, tên lửa phải có khả năng đánh trúng mục tiêu với sai số không quá 10 m, ngay cả khi đối phương gây nhiễu tín hiệu định vị GPS. Ngoài đầu đạn nổ phá mảnh, ERAM còn phải có khả năng xuyên phá một phần vật cản khi va chạm với mục tiêu.

Các doanh nghiệp quan tâm cần gửi hồ sơ phản hồi trước ngày 19/11. Không quân Mỹ cũng đặt ra tiến độ cung cấp khá gấp rút, trong đó những tên lửa đầu tiên phải được bàn giao muộn nhất là 3 tháng sau khi hợp đồng được ký kết. Toàn bộ đơn hàng hơn 1.000 tên lửa phải hoàn tất trong vòng 15 tháng.

Hiện đây mới là giai đoạn tìm kiếm và đánh giá năng lực của các nhà thầu, chưa phải thông báo về một hợp đồng mua sắm đã được ký kết.

Tháng 8/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố thương vụ bán 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine với tổng trị giá 825 triệu USD. Loại tên lửa này có thể được triển khai từ các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang vận hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin xác nhận rõ ràng về việc Ukraine đã chính thức đưa ERAM vào sử dụng trong các hoạt động tác chiến hay chưa.

Tháng 6/2026, một số cơ quan truyền thông Ukraine đưa ra nhận định rằng lực lượng nước này có thể đã sử dụng AGM-188A Rusty Dagger, một biến thể thuộc chương trình ERAM, để tấn công nhà máy bán dẫn Voronezh của Nga. Cơ sở này được cho là tham gia sản xuất các linh kiện sử dụng trong tên lửa Nga. Dù vậy, những thông tin trên mới dừng ở mức nhận định của truyền thông Ukraine và chưa có xác nhận độc lập về loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

Trước đó, CNN từng đề cập đến khả năng những tên lửa ERAM được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán cho Ukraine vào tháng 8/2025 có thể bắt đầu được chuyển giao trước khi kết thúc năm 2025. Tuy nhiên, thời điểm bàn giao thực tế cũng như số lượng tên lửa mà Ukraine đã tiếp nhận vẫn chưa được làm rõ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga xác nhận tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi từ 10-11/11
Nga xác nhận tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi từ 10-11/11

VOV.VN - Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11 tới.

Nga xác nhận tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi từ 10-11/11

Nga xác nhận tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi từ 10-11/11

VOV.VN - Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11 tới.

Thời sự quốc tế chiều 3/11: Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính
Thời sự quốc tế chiều 3/11: Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo các cơ quan tình báo Ukraine đã tìm cách đưa thiết bị gài chất nổ vào chuỗi cung ứng của quân đội Nga thông qua các tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp trang thiết bị cho binh sĩ.

Thời sự quốc tế chiều 3/11: Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính

Thời sự quốc tế chiều 3/11: Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cảnh báo các cơ quan tình báo Ukraine đã tìm cách đưa thiết bị gài chất nổ vào chuỗi cung ứng của quân đội Nga thông qua các tổ chức tình nguyện chuyên cung cấp trang thiết bị cho binh sĩ.

Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine
Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho rằng kế hoạch của Mỹ nhằm nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua Ukraine hiện không khả thi, song không loại trừ khả năng khôi phục tuyến cung cấp năng lượng này trong tương lai.

Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

Điện Kremlin phản hồi kế hoạch của Mỹ khôi phục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho rằng kế hoạch của Mỹ nhằm nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua Ukraine hiện không khả thi, song không loại trừ khả năng khôi phục tuyến cung cấp năng lượng này trong tương lai.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ