Mỹ mở lại chiến dịch không kích: Nổ lớn tại nhiều khu vực trên khắp Iran

Truyền thông nhà nước Iran cho biết nổ lớn đã xảy ra tại các thành phố Ahwaz, cảng Bushehr, thành phố Abadan và đảo Qeshm trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định là do vũ khí của Mỹ gây ra, hay do hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không Iran. Tình hình thương vong và mức độ thiệt hại trong đòn không kích cũng không được đề cập.

Một máy bay cất cánh từ tàu sân bay của Mỹ đêm ngày 29/7 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo không quân Mỹ đã hoàn tất đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá hàng chục mục tiêu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên khắp Iran. Trong số các mục tiêu bị tập kích có các trung tâm chỉ huy, trận địa tên lửa và máy bay không người lái, các vị trí phòng thủ ven bờ và khí tài hải quân của IRGC.

CENTCOM đồng thời khẳng định toàn bộ tên lửa đạn đạo mà IRGC phóng đi nhằm vào các căn cứ Mỹ ở khu vực ngày 29/7, đã bị bắn hạ. Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ triển khai tại Trung Đông, đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Tuy nhiên, kế hoạch tác chiến tiếp theo, không được đề cập.

Đây là lần đầu tiên sau đúng 1 tuần dừng giao tranh, không quân Mỹ mở lại chiến dịch tập kích vào Iran. Hoạt động tác chiến mới được tiến hành một ngày sau khi IRGC bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, đồng thời khai hỏa nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Hơn thế, Iran còn bị cáo buộc đã thúc giục các nhóm đồng minh ở Iraq và Yemen, tấn công các mục tiêu Mỹ và Saudi Arabia. Liên quan đến vấn đề này, một số nguồn tin khu vực khẳng định ít nhất 20 thành viên IRGC đã thiệt mạng trong đòn không kích trả đũa của liên quân Mỹ - Saudi Arabia vào miền Bắc Iraq sáng hôm qua. Đây được coi là thiệt hại nhân sự nặng nề nhất với Iran và đồng minh ở Iraq, kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Iran cũng như các nguồn độc lập xác nhận.