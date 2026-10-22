English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự G20 tại Miami

Thứ Năm, 05:39, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã quyết định mời Nga tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đồng thời để ngỏ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Miami tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Phát biểu trước báo giới tại Mumbai, Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Nga đã được mời tham gia các hoạt động G20 theo quyết định của Tổng thống Donald Trump và sẽ có đại diện tại các cuộc họp của nhóm. Ông Rubio cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có thể tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Atlanta vào cuối tháng này, và có khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tới Miami dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm.

my moi tong thong nga putin tham du g20 tai miami hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Nga là thành viên G20 và tiếp tục cử đại diện tham dự các hội nghị của nhóm trong những năm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019. Vì vậy, nếu chuyến đi tới Mỹ được thực hiện, đây sẽ là sự kiện ngoại giao đáng chú ý trong quan hệ Washington–Moscow, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc Tổng thống Nga có thể tới Mỹ tham dự Thượng đỉnh G20 được tiết lộ ngay sau khi 3 cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể sẽ tổ chức cuộc gặp của 3 nguyên thủ tại Thâm Quyến, Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Tuy nhiên, các bên chưa xác nhận chính thức việc tổ chức cuộc gặp cũng như chương trình nghị sự cụ thể.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump hoan nghênh Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ
Ông Trump hoan nghênh Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 đã hoan nghênh việc Nga trả tự do cho một công dân Mỹ bị kết án 7 năm với cáo buộc tham gia hoạt động lính đánh thuê. Việc phóng thích diễn ra trong chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Mỹ nhằm thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine. 

Ông Trump hoan nghênh Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ

Ông Trump hoan nghênh Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 đã hoan nghênh việc Nga trả tự do cho một công dân Mỹ bị kết án 7 năm với cáo buộc tham gia hoạt động lính đánh thuê. Việc phóng thích diễn ra trong chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Mỹ nhằm thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine. 

Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai
Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga dự kiến rời cảng ngày 22/10 để tới Mỹ. Moscow cũng kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.

Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai

Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga dự kiến rời cảng ngày 22/10 để tới Mỹ. Moscow cũng kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine
Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ