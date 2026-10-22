Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự G20 tại Miami

Phát biểu trước báo giới tại Mumbai, Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Nga đã được mời tham gia các hoạt động G20 theo quyết định của Tổng thống Donald Trump và sẽ có đại diện tại các cuộc họp của nhóm. Ông Rubio cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có thể tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Atlanta vào cuối tháng này, và có khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tới Miami dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Nga là thành viên G20 và tiếp tục cử đại diện tham dự các hội nghị của nhóm trong những năm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019. Vì vậy, nếu chuyến đi tới Mỹ được thực hiện, đây sẽ là sự kiện ngoại giao đáng chú ý trong quan hệ Washington–Moscow, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc Tổng thống Nga có thể tới Mỹ tham dự Thượng đỉnh G20 được tiết lộ ngay sau khi 3 cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể sẽ tổ chức cuộc gặp của 3 nguyên thủ tại Thâm Quyến, Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Tuy nhiên, các bên chưa xác nhận chính thức việc tổ chức cuộc gặp cũng như chương trình nghị sự cụ thể.