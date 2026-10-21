Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau đề nghị của ông Trump

Ngày 21/10, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Nga đã trả tự do cho ông Stephen Hubbard, một giáo viên người Mỹ đã nghỉ hưu, từng bị kết án tù với cáo buộc tham gia chiến đấu với tư cách lính đánh thuê tại Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (bên phải) chào đón đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại sân bay ở St. Petersburg, ngày 21/10/2026. Ảnh: TASS/AP

Thông tin được ông Witkoff công bố nhân chuyến thăm Nga và có cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin tại St. Petersburg. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây có một số động thái chính sách được đánh giá là có lợi cho Moscow.

Ông Stephen Hubbard, đến từ bang Michigan (Mỹ), bị một tòa án Nga kết án gần 7 năm tù vào năm 2024 sau phiên xét xử kín.

Theo cơ quan công tố Nga, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022, ông Hubbard đã ký hợp đồng với quân đội Ukraine và tham gia chiến đấu trong lực lượng này trước khi bị bắt giữ hai tháng sau đó.

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden xác định ông Hubbard thuộc diện công dân bị giam giữ trái pháp luật ở nước ngoài.

Trong cuộc gặp tại St. Petersburg, Đặc phái viên Witkoff đã cảm ơn Tổng thống Putin về quyết định trả tự do cho ông Hubbard.

“Nhờ có ngài, ông ấy sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình”, ông Witkoff nói.

Đáp lại, Tổng thống Putin cho biết ông Hubbard đã được trả tự do và hiện có mặt tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg.

Việc trả tự do cho công dân Mỹ diễn ra trong bối cảnh ông Witkoff đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù đến nay các cuộc tiếp xúc vẫn chưa mang lại đột phá đáng kể.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến khả năng ông Hubbard được trả tự do trong cuộc trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng hồi đầu tuần.

“Tôi đã trao đổi với Tổng thống Putin về trường hợp ông Hubbard. Chúng tôi đã thảo luận khá lâu về vấn đề này. Tôi đã đề nghị ông ấy trả tự do cho ông Hubbard. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump cho biết.