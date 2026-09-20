Thời sự quốc tế trưa 20/9: Nga lên tiếng về đòn thuế của Mỹ với nước mua dầu Nga

VOV.VN - Nga đã sử dụng tên lửa RM48U với tần suất cao trong các đòn tấn công vào Ukraine dù tên lửa này được thiết kế làm mục tiêu huấn luyện.
Xem thêm: USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen
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VOV.VN - Hải quân Ukraine cho biết xuồng không người lái mặt nước (USV) Sargan-3000 của nước này đã giao chiến với một xuồng vũ trang của Nga tại một địa điểm trên Biển Đen.
VOV.VN - Hải quân Ukraine cho biết xuồng không người lái mặt nước (USV) Sargan-3000 của nước này đã giao chiến với một xuồng vũ trang của Nga tại một địa điểm trên Biển Đen.
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VOV.VN - Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.
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