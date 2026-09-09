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Mỹ muốn sớm có thỏa thuận thương mại với Colombia, Peru và Ecuador

Thứ Tư, 07:08, 09/09/2026
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VOV.VN - Mỹ hy vọng sẽ sớm hoàn tất các thỏa thuận thương mại “tốt, vững chắc” với Colombia, Peru và Ecuador trong tương lai gần. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 8/9, khi ông bắt đầu chuyến công du 3 quốc gia Mỹ Latin này.

Washington đang tăng cường hợp tác an ninh với khu vực này về các vấn đề bao gồm di cư và buôn bán ma túy trong nỗ lực tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Mỹ Latin.

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Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại lễ ký kết các thỏa thuận song phương ngày 8/9 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên ở Florida trước khi bắt đầu chuyến đi, Ngoại trưởng Rubio đã bảo vệ sự can thiệp của Mỹ vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela, nói rằng các mỏ năng lượng trước đây do các công ty Trung Quốc, Nga và Iran nắm giữ có thể tạo ra doanh thu cho người dân Venezuela thông qua quan hệ đối tác với Mỹ dưới một chính phủ được bầu cử dân chủ trong tương lai.

Trong ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Tổng thống cánh hữu Colombia Abelardo De La Espriella tại thành phố ven biển Barranquilla. Ông Rubio cũng sẽ đến Ecuador vào cuối tuần này để gặp Tổng thống Daniel Noboa và sau đó đến Peru để hội đàm với Tổng thống Keiko Fujimori, người nhậm chức vào ngày 28/7.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Mỹ đang có được quan hệ tốt với cả 3 quốc gia này, điều mà ông Rubio cho rằng là một phần của xu hướng ở Tây bán cầu hướng tới sự ủng hộ các mục tiêu của Washington.

“Chúng tôi có rất nhiều lợi ích chung với họ, cả trong việc chống khủng bố xuyên quốc gia trong khu vực và cả trong các hoạt động kinh tế. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại tốt và vững chắc với cả 3 quốc gia này trong tương lai gần”, ông Rubio khẳng định trước chuyến đi.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ cùng ngày, Tổng thống Colombia De La Espriella cho biết đã thảo luận về các kế hoạch song phương mà ông gọi là “Hiệp định Barranquilla”, bao gồm phục hồi kinh tế và “tăng cường an ninh cho khu vực Tây bán cầu”.

Colombia cũng muốn nhận được sự giúp đỡ của Mỹ về máy bay, radar, UAV, trực thăng, các nỗ lực chống rửa tiền và các công cụ an ninh khác. Tổng thống Colombia hy vọng hai nước sẽ hợp tác trong cái mà ông gọi là “Kế hoạch Tổ quốc” mới, ám chỉ “Kế hoạch Colombia” - một chương trình chung chống buôn bán ma túy bắt đầu từ cuối những năm 1990, theo đó Mỹ đã cung cấp hàng tỷ USD cho Colombia.

Ông De La Espriella còn cho biết Colombia sẽ phun thuốc diệt cỏ tại các đồn điền coca, nguyên liệu chính để sản xuất cocaine, phá hủy các phòng thí nghiệm sản xuất cocaine và truy bắt các trùm ma túy. Ông cho biết đất nước của ông sẵn sàng đáp ứng các mục tiêu hàng năm trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

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Mỹ hướng tới nguồn khoáng sản của Venezuela sau dầu mỏ

VOV.VN - Sau khi mở rộng quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó có vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược.

Phan Tùng/VOV.VN
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