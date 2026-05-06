Mỹ nêu lý do tạm dừng kế hoạch đảm bảo cho tàu ra khỏi eo biển Hormuz

Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh quyết định được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời dựa trên “thành công quân sự lớn” mà Mỹ đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Theo ông, hai bên đã đạt được “tiến triển đáng kể” hướng tới một thỏa thuận “toàn diện và cuối cùng” với các đại diện của Iran. Vì vậy, Mỹ và các bên liên quan nhất trí tạm dừng hoạt động của Chiến dịch Tự do trong thời gian ngắn để tạo điều kiện hoàn tất và ký kết thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ trong thời gian này và sẽ xem xét liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không.

Trước đó tại buổi họp báo Nhà Trắng cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch mang tên “Cuồng nộ”. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt.

“Dự án Tự do” được Tổng thống Donald Trump công bố lần đầu vào ngày 3/5 (giờ Mỹ), và theo tuyên bố của ông thì chiến dịch sẽ bắt đầu từ sáng thứ 4/5 theo giờ Trung Đông. Dự án này nhắm đến việc Mỹ sẽ đảm bảo cho các tàu thương mại tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ vẫn duy trì phong tỏa Iran.