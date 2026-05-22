Mỹ nói gì về việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz?

Thứ Sáu, 06:10, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/5 tuyên bố bất kỳ cơ chế thu phí nào của Iran tại eo biển Hormuz đều sẽ bị coi là “bất hợp pháp”.

Phát biểu với báo giới trước chuyến công du tới Thuỵ Điển và Ấn Độ, ông Rubio khẳng định một hệ thống như vậy “không thể xảy ra”.

my noi gi ve viec iran thu phi qua eo bien hormuz hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi luôn nói rằng việc áp đặt cơ chế thu phí tại eo biển là điều không thể chấp nhận và đó không chỉ là quan điểm riêng của chúng tôi. Cả thế giới đều đã lên tiếng như vậy. Hiện chúng tôi đang có một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc”, ông Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ: “Chúng tôi đang tìm cách đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an. Không quốc gia nào trên thế giới ủng hộ một cơ chế thu phí như vậy. Điều đó không thể xảy ra. Nó sẽ không thể được chấp nhận và sẽ khiến một thỏa thuận ngoại giao trở nên bất khả thi nếu Iran tiếp tục theo đuổi kế hoạch này. Nếu họ làm vậy, đó sẽ là mối đe dọa đối với toàn thế giới. Điều đó hoàn toàn bất hợp pháp”.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) công bố các ranh giới quản lý mới tại eo biển Hormuz, bao gồm việc mở rộng thẩm quyền giám sát và điều tiết hoạt động hàng hải.

Iran đã siết chặt đáng kể hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát ngày 28/2.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz thu phí qua Hormuz cuộc chiến Iran lập trường của Mỹ Iran thu phí đàm phán Mỹ Iran
Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ
VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên "cưỡng ép tam giác", còn được gọi là "cưỡng ép gián tiếp", thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi kho uranium đã làm giàu của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố, Washington cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian
VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

