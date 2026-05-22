Mỹ nói gì về việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz?

Phát biểu với báo giới trước chuyến công du tới Thuỵ Điển và Ấn Độ, ông Rubio khẳng định một hệ thống như vậy “không thể xảy ra”.

“Chúng tôi luôn nói rằng việc áp đặt cơ chế thu phí tại eo biển là điều không thể chấp nhận và đó không chỉ là quan điểm riêng của chúng tôi. Cả thế giới đều đã lên tiếng như vậy. Hiện chúng tôi đang có một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc”, ông Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ: “Chúng tôi đang tìm cách đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an. Không quốc gia nào trên thế giới ủng hộ một cơ chế thu phí như vậy. Điều đó không thể xảy ra. Nó sẽ không thể được chấp nhận và sẽ khiến một thỏa thuận ngoại giao trở nên bất khả thi nếu Iran tiếp tục theo đuổi kế hoạch này. Nếu họ làm vậy, đó sẽ là mối đe dọa đối với toàn thế giới. Điều đó hoàn toàn bất hợp pháp”.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) công bố các ranh giới quản lý mới tại eo biển Hormuz, bao gồm việc mở rộng thẩm quyền giám sát và điều tiết hoạt động hàng hải.

Iran đã siết chặt đáng kể hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát ngày 28/2.