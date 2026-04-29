Theo thông báo, các mẫu hộ chiếu đặc biệt này sẽ được giới thiệu vào mùa hè tới, với thiết kế mới bao gồm hình ảnh minh họa được nâng cấp, trong đó có hình Tổng thống Donald Trump trang bên trong. Bộ Ngoại giao cho biết các hộ chiếu này vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành.

Mỹ phát hành hộ chiếu phiên bản đặc biệt có hình Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết đây là một phần trong các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập vào tháng 7 tới.

Mẫu hộ chiếu phiên bản đặc biệt của Mỹ sẽ được cấp ở thủ đô Washington trong thời gian phát hành, trong khi các điểm cấp khác và hệ thống đăng ký trực tuyến vẫn tiếp tục sử dụng mẫu hộ chiếu hiện hành. Nhà Trắng cho biết thiết kế mới mang tính biểu tượng, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước và sự tham gia của người dân vào các hoạt động kỷ niệm. Nhà Trắng nhấn mạnh đây là “một cách mới để người Mỹ thể hiện niềm tự hào dân tộc”.

Ngoài hộ chiếu, hình ảnh và chữ ký của Tổng thống Donald Trump cũng đang được đưa vào một số thiết kế tiền giấy và tiền xu trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm.