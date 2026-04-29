Mỹ phát hành hộ chiếu phiên bản đặc biệt có hình Tổng thống Trump

Thứ Tư, 07:04, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ phát hành một loạt hộ chiếu phiên bản giới hạn trong năm 2026, trong đó có hình ảnh của Tổng thống Donald Trump, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ.

Theo thông báo, các mẫu hộ chiếu đặc biệt này sẽ được giới thiệu vào mùa hè tới, với thiết kế mới bao gồm hình ảnh minh họa được nâng cấp, trong đó có hình Tổng thống Donald Trump trang bên trong. Bộ Ngoại giao cho biết các hộ chiếu này vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành.

my phat hanh ho chieu phien ban dac biet co hinh tong thong trump hinh anh 1
Mỹ phát hành hộ chiếu phiên bản đặc biệt có hình Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết đây là một phần trong các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập vào tháng 7 tới.

Mẫu hộ chiếu phiên bản đặc biệt của Mỹ sẽ được cấp ở thủ đô Washington trong thời gian phát hành, trong khi các điểm cấp khác và hệ thống đăng ký trực tuyến vẫn tiếp tục sử dụng mẫu hộ chiếu hiện hành. Nhà Trắng cho biết thiết kế mới mang tính biểu tượng, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước và sự tham gia của người dân vào các hoạt động kỷ niệm. Nhà Trắng nhấn mạnh đây là “một cách mới để người Mỹ thể hiện niềm tự hào dân tộc”.

Ngoài hộ chiếu, hình ảnh và chữ ký của Tổng thống Donald Trump cũng đang được đưa vào một số thiết kế tiền giấy và tiền xu trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump sa thải toàn bộ Hội đồng Khoa học Quốc gia

VOV.VN -  Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải toàn bộ 22 thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ (NSB), cơ quan tư vấn và giám sát Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), trong một quyết định chưa từng có tiền lệ.

VOV.VN -  Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải toàn bộ 22 thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ (NSB), cơ quan tư vấn và giám sát Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), trong một quyết định chưa từng có tiền lệ.

Ông Trump: Iran muốn mở eo biển Hormuz trong lúc ổn định bộ máy lãnh đạo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã thông báo với Washington rằng nước này đang ở trong “tình trạng sụp đổ”, đồng thời muốn mở lại eo biển Hormuz trong khi “tìm cách ổn định vấn đề lãnh đạo”.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã thông báo với Washington rằng nước này đang ở trong "tình trạng sụp đổ", đồng thời muốn mở lại eo biển Hormuz trong khi "tìm cách ổn định vấn đề lãnh đạo".

