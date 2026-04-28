中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump sa thải toàn bộ Hội đồng Khoa học Quốc gia

Thứ Ba, 22:12, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -  Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải toàn bộ 22 thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ (NSB), cơ quan tư vấn và giám sát Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), trong một quyết định chưa từng có tiền lệ.

Các thành viên hội đồng cho biết họ nhận được email vào chiều 24/4 thông báo chấm dứt nhiệm vụ “có hiệu lực ngay lập tức” theo quyết định của Tổng thống, nhưng không kèm theo bất kỳ giải thích nào.

Hội đồng Khoa học Quốc gia được Quốc hội Mỹ thành lập từ năm 1950, gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu, có nhiệm vụ định hướng chính sách khoa học quốc gia, tư vấn cho Tổng thống và Quốc hội, đồng thời phê duyệt các quyết định lớn của Quỹ Khoa học Quốc gia – một trong những nguồn tài trợ nghiên cứu cơ bản lớn nhất nước Mỹ.

Ong trump sa thai toan bo hoi dong khoa hoc quoc gia hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo quy định, các thành viên của Hội đồng được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 6 năm, sắp xếp luân phiên để bảo đảm tính liên tục và độc lập, tránh việc thay đổi toàn bộ cùng lúc. Vì vậy, việc sa thải toàn bộ hội đồng trong một thời điểm được nhiều chuyên gia đánh giá là “chưa từng có”.

Ông Dan Reed, cựu Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia, cho biết động thái này là “chưa có tiền lệ” và nhấn mạnh nước Mỹ cần một hội đồng khoa học độc lập, đại diện cho cộng đồng nghiên cứu rộng lớn. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về lý do sa thải cũng như kế hoạch thay thế các thành viên.

Việc sa thải diễn ra trong bối cảnh Hội đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm đề xuất cắt giảm hơn một nửa ngân sách và giảm mạnh nhân sự. Một số thành viên hội đồng lo ngại điều này có thể làm suy yếu vai trò giám sát độc lập và khiến định hướng khoa học quốc gia chịu ảnh hưởng lớn hơn từ yếu tố chính trị.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 28/4: Iran đề xuất mở lại Hormuz sau cảnh báo từ ông Trump
Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Công tố viên Mỹ cáo buộc nghi phạm nổ súng âm mưu ám sát Tổng thống Trump

VOV.VN - Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 27/4 đã cáo buộc nghi phạm nổ súng Cole Tomas Allen đã âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, trong lần đầu tiên đối tượng ra hầu tòa sau vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối cuối tuần qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ