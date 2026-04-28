Ông Trump sa thải toàn bộ Hội đồng Khoa học Quốc gia

Các thành viên hội đồng cho biết họ nhận được email vào chiều 24/4 thông báo chấm dứt nhiệm vụ “có hiệu lực ngay lập tức” theo quyết định của Tổng thống, nhưng không kèm theo bất kỳ giải thích nào.

Hội đồng Khoa học Quốc gia được Quốc hội Mỹ thành lập từ năm 1950, gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu, có nhiệm vụ định hướng chính sách khoa học quốc gia, tư vấn cho Tổng thống và Quốc hội, đồng thời phê duyệt các quyết định lớn của Quỹ Khoa học Quốc gia – một trong những nguồn tài trợ nghiên cứu cơ bản lớn nhất nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo quy định, các thành viên của Hội đồng được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 6 năm, sắp xếp luân phiên để bảo đảm tính liên tục và độc lập, tránh việc thay đổi toàn bộ cùng lúc. Vì vậy, việc sa thải toàn bộ hội đồng trong một thời điểm được nhiều chuyên gia đánh giá là “chưa từng có”.

Ông Dan Reed, cựu Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia, cho biết động thái này là “chưa có tiền lệ” và nhấn mạnh nước Mỹ cần một hội đồng khoa học độc lập, đại diện cho cộng đồng nghiên cứu rộng lớn. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về lý do sa thải cũng như kế hoạch thay thế các thành viên.

Việc sa thải diễn ra trong bối cảnh Hội đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm đề xuất cắt giảm hơn một nửa ngân sách và giảm mạnh nhân sự. Một số thành viên hội đồng lo ngại điều này có thể làm suy yếu vai trò giám sát độc lập và khiến định hướng khoa học quốc gia chịu ảnh hưởng lớn hơn từ yếu tố chính trị.