Mỹ quá vội vàng khi trục xuất các nhà ngoại giao Nga?

Liên Hợp Quốc nói một đằng

Theo RT, Liên Hợp Quốc đã từ chối bình luận về tính hợp pháp trong quyết định nói trên của Mỹ và chỉ tuyên bố, họ đã được phía Mỹ “thông báo trước” về quyết định này.

Tổng thống Trump quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Ảnh minh họa: CNN

Phát biểu trước các phóng viên, phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết: “Do tính chất nhạy cảm của vấn đề, chúng tôi sẽ không bình luận gì nhiều hơn là lên tiếng xác nhận rằng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề và trao đổi với Chính phủ các bên có liên quan”.

Cũng theo ông Farhan Haq, Mỹ đang thông báo trước cho Liên Hợp Quốc về quyết định của mình chiểu theo Mục 13b của Công ước giữa Liên Hợp Quốc và Mỹ- với tư cách là nước chủ nhà.

Theo Mục 13b: “Các luật và quy định có hiệu lực tại Mỹ liên quan đến quyền cư trú của người nước ngoài không thể được áp dụng để can thiệp hay đòi hỏi bất kỳ một cá nhân phải rời khỏi Mỹ xuất phát từ những hành động của người này trong khi thực thi nhiệm vụ”. Tuy nhiên, “những hoạt động của cá nhân này tại Mỹ nằm ngoài khuôn khổ nhiệm vụ” sẽ không được áp dụng những ưu tiên của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ nói một kiểu

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman lại tuyên bố, Mỹ chưa hề thông báo trước với Liên Hợp Quốc về động thái nói trên. Theo nhà ngoại giao này, quyết định của phía Mỹ đòi hỏi họ phải trưng ra “những bằng chứng hết sức cụ thể” để lý giải.

Theo ông Huntsman, việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ xuất phát từ cáo buộc Nga ám sát cựu điệp viên Skripal tại Salisbury, Anh chỉ là nhằm “xoa dịu lo ngại” của người dân Mỹ về số lượng nhân viên tình báo Nga đang làm việc trên đất Mỹ.

Ông Huntsman mô tả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga là “vụ trục xuất các nhân viên tình báo Nga lớn nhất trong lịch sử Mỹ: “Mỹ đưa ra quyết định này cùng với các đồng minh NATO và đối tác trên toàn cầu nhằm đáp trả vụ tấn công sử dụng hóa chất dùng cho quân sự [ám chỉ vụ ám sát cựu điệp viên Skripal-ND] trên đất Anh của phía Nga”.

Đại sứ Mỹ tại Nga khẳng định: “Hành động trên giúp Mỹ trở nên an toàn hơn khi loại trừ được khả năng Nga do thám và tiến hành các đặc vụ bí mật đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ”.

Cùng với Mỹ, nhiều quốc gia thành viên NATO và châu Âu cũng đã tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm “thể hiện tình đoàn kết” với Anh. Tuy nhiên, dù chính là nước cáo buộc Nga ám sát ông Skripal, cho đến thời điểm này, Anh vẫn chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể nào cho vụ này.

Câu trả lời của Nga

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã lên tiếng chỉ trích quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga của Mỹ và cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại “những gì còn sót lại ít ỏi” trong quan hệ Nga-Mỹ và cam kết sẽ có phản ứng thích hợp với những “hành động thù địch”.

Ông Antonov nhấn mạnh: “Tôi chỉ có thể nói rằng, Mỹ không muốn gì hơn là phô trương sức mạnh của mình và Nga sẽ sớm có quyết định đáp trả tương xứng.

Ngay cả khi quyết định của Mỹ chỉ nhằm vào các công dân Nga, hành vi khiêu khích vô lý đó cũng không thể không vấp phải sự phản ứng từ phía Nga”.

Đại sứ Nga cho biết, ông bị Bộ Ngoại giao Mỹ triệu đến ngày 26/3 để thông báo rằng Mỹ đã trục xuất 48 nhà ngoại giao Nga. Sau đó, ông lại được Washington thông báo rằng, có thêm 12 nhà ngoại giao khác bị liệt vào danh sách “không được chào đón” tại Mỹ.

“Như tôi đã đề cập trong tuyên bố với Bộ Ngoại giao Mỹ, tôi coi quyết định của Mỹ là sẽ gây phản tác dụng. Tôi có nói rằng, Mỹ đã tiến hành một bước đi hết sức tồi tệ khi xóa bỏ những điều còn sót lại ít ỏi trong quan hệ Nga-Mỹ”.

Ông Antonov cũng lên tiếng gay gắt việc Mỹ đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle và kêu gọi cần tiến hành một cuộc điều tra công bằng vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị ám sát tại Salisbury, Anh mà theo ông đã trở thành “cái cớ” để Mỹ trừng phạt Nga.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đến tận hôm nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào về việc Nga can thiệp vào vụ điều tra liên quan đến Skripal hay có bàn tay Nga trong thảm kịch diễn ra tại Salisbury”, ông Antonov nói.

Theo ông Antonov: “Cách tốt nhất để giải quyết vụ Skripal là tiến hành một cuộc điều tra chuyên nghiệp do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đứng đầu bởi mọi quốc gia có liên quan đều có đại diện trong tổ chức này./.

