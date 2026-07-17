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Mỹ siết chặt giao thông trước chung kết World Cup

Thứ Sáu, 06:32, 17/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền bang New York và New Jersey của Mỹ sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp phân luồng và hạn chế phương tiện trong ngày 19/7, khi gần 8 vạn khán giả dự kiến đến sân MetLife để theo dõi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Sở Giao thông thành phố New York đã xếp ngày diễn ra trận chung kết vào nhóm “ngày cảnh báo tắc nghẽn”, do lượng người và phương tiện được dự báo tăng mạnh tại một số khu trong thành phố.

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Sân vận động MetLife của Mỹ. Ảnh: AP

Các biện pháp phân luồng tại Manhattan sẽ được triển khai từ sáu giờ trước khi trận đấu bắt đầu và có thể duy trì đến ba giờ sau khi trận đấu kết thúc. Trận chung kết khởi tranh lúc 15h chiều theo giờ miền Đông Mỹ, đồng nghĩa nhiều hạn chế sẽ bắt đầu từ khoảng 9h sáng.

Tại New York, khu Midtown Manhattan sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nhiều tuyến đường quanh các ga tầu điện ngầm và lối vào hầm Lincoln sẽ được dành ưu tiên cho xe buýt và xe trung chuyển phục vụ World Cup. Bên cạnh đó, hoạt động giao hàng bằng xe tải tại khu Manhattan sẽ bị hạn chế từ 8h sáng đến 23h đêm. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân hạn chế lái xe vào khu trung tâm và sử dụng phương tiện công cộng trong khoảng thời gian này.

Ban tổ chức cũng sẽ bố trí các xe buýt chính thức sẽ đưa cổ động viên từ ba điểm tại Manhattan đến thẳng sân vận động. Khán giả phải mua vé trước và có vé xem trận đấu hợp lệ.

Tại New Jersey, chính quyền dự báo giao thông sẽ đông đúc trong khoảng năm giờ trước và sau trận đấu. Người dân địa phương được khuyến cáo tránh khu vực này, làm việc từ xa hoặc điều chỉnh thời gian đi lại nếu có thể.

Tàu điện sẽ là phương tiện vận chuyển chính, với kế hoạch phục vụ khoảng 40.000 lượt khán giả. Vé giao thông phải mua trước và sẽ được kiểm tra cùng vé xem trận đấu. Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ đến sớm, hạn chế dùng xe cá nhân và thường xuyên theo dõi thông báo giao thông vì kế hoạch đóng đường có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 3 giờ chiều ngày 19/7 theo giờ miền Đông Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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