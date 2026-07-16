Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh trước trận hạng Ba World Cup 2026

Sau khi thất bại ở bán kết World Cup 2026, Pháp vs Anh sẽ đối đầu nhau trong trận tranh hạng Ba diễn ra vào lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu để hai đại diện bóng đá châu Âu lấy lại danh dự. Trận Pháp vs Anh sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

Lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Anh trước trận tranh hạng Ba World Cup 2026 đang nghiêng về phía Tam Sư. Theo đó, 32 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, tuyển Anh giành 17 chiến thắng, 5 trận hòa và thua 10, ghi được 72 bàn thắng, để lọt lưới 41 bàn.

Trận đấu giữa Pháp vs Anh diễn ra vào lúc 4h ngày 19/7.

Hai lần gặp nhau gần nhất, Pháp đều giành chiến thắng trước Tam Sư. Đáng chú ý, ở World Cup 2022, hai đội đã gặp nhau ở vòng tứ kết, Pháp giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trong hành trình tiến vào chung kết.

Mặc dù có thành tích đối đầu tổng thể tốt hơn so với Pháp, nhưng tuyển Anh vẫn bị đánh giá thấp hơn trong trận tranh hạng Ba. Bởi tuyển Pháp sở hữu đội hình mạnh và có hàng công ấn tượng. Ngoại trừ trận thua trước Tây Ban Nha, Pháp đã toàn thắng tất cả các trận đấu còn lại. Do đó, nếu chơi đúng phong độ, Pháp hoàn toàn có thể khiến Tam Sư ôm hận.