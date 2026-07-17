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Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Messi bứt phá ngoạn mục

Thứ Sáu, 05:30, 17/07/2026
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VOV.VN - Lionel Messi bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 khi có 2 đường chuyền thành bàn giúp Argentina thắng ngược Anh 2-1 ở bán kết.

bang xep hang vua kien tao world cup 2026 messi but pha ngoan muc hinh anh 1
Messi lập cú đúp kiến tạo giúp Argentina thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Lionel Messi đã tỏa sáng ở bán kết World Cup 2026 khi có cú đúp kiến tạo giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, qua đó Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1 để tiến vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Hai đường chuyền thành bàn này cũng đưa Lionel Messi bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026. Siêu sao người Argentina đã có tổng cộng 4 pha kiến tạo ở giải đấu năm nay.

Hiện tại, Lionel Messi đang xếp đồng hạng nhì về thống kê kiến tạo ở World Cup 2026 với Martin Odegaard (Na Uy), Brahim Diaz (Morocco) và Bruno Guimaraes (Brazil) và kém 1 đường chuyền thành bàn so với vị trí dẫn đầu của Michael Olise.

bang xep hang vua kien tao world cup 2026 messi but pha ngoan muc hinh anh 2
Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 sau vòng bán kết. (Ảnh: FIFA)

Trong bối cảnh Argentina sẽ chơi trận chung kết và Pháp sẽ chơi trận tranh hạng ba, Lionel Messi và Michael Olise đều còn cơ hội nâng cao thành tích kiến tạo ở World Cup 2026.

Đáng chú ý, cú đúp kiến tạo ở bán kết cũng đưa Lionel Messi vượt qua Kylian Mbappe trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. Lionel Messi có cùng 8 bàn thắng như Kylian Mbappe nhưng xếp trên do hơn số pha kiến tạo (4 so với 3).

Với việc đang đứng nhì trên bảng xếp hạng Vua kiến tạo, đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới và vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ở trận chung kết, Lionel Messi có thể tạo ra cột mốc rực rỡ khi thống trị cả danh sách kiến tạo lẫn danh sách ghi bàn tại World Cup 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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