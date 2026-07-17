Tổng thống Donald Trump sẽ dự khán trận chung kết World Cup 2026

Phát biểu với báo giới ngày 16/7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump đang rất mong chờ được trực tiếp có mặt tại khán đài của sân vận động New York - New Jersey để theo dõi trận tranh ngôi vương sắp tới.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Bà Leavitt ít cho rằng, sự xuất hiện của Tổng thống Trump sẽ là dấu mốc khép lại một Worldcup thành công nhất, an toàn nhất và thu hút lượng người xem kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ.

Trận chung kết vào Chủ nhật tới đây giữa đại diện Nam Mỹ Argentina và đại diện châu Âu Tây Ban Nha được đánh giá là cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá thế giới đương đại, quy tụ những ngôi sao hàng đầu của hai trường phái bóng đá tấn công quyến rũ và thực dụng. Trước khi dự khán trận cầu tâm điểm này, người đứng đầu Nhà Trắng cũng sẽ góp mặt tại một buổi tiệc chiêu đãi do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức tại Trump Tower ở thành phố New York vào ngày thứ 17/7.

Theo Nhà Trắng, dù chưa rõ Tổng thống Mỹ sẽ cổ vũ cho đội tuyển nào trong trận đấu quyết định này, nhưng ông chắc chắn sẽ dành cho giới truyền thông những chia sẻ thú vị bên lề sự kiện.