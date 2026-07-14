Mỹ siết kiểm soát nhập cảnh do dịch Ebola tại Trung Phi

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cơ quan này đang ứng phó với các đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo và Uganda, đồng thời cảnh báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến nhanh và phạm vi lây lan có thể tiếp tục thay đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

CDC cho biết đã tạm thời hạn chế nhập cảnh đối với một số hành khách từng đến CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong thời gian gần đây. Trong khi đó, công dân Mỹ vẫn được phép trở về nước, nhưng sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra y tế tăng cường khi nhập cảnh. Những người từng đến các khu vực có dịch được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày sau khi rời khỏi các quốc gia bị ảnh hưởng và không di chuyển nếu xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm Ebola.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ còn áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn đối với công dân Mỹ đang ở hoặc vừa rời CHDC Congo. Những người này sẽ không được phép trở về Mỹ bằng các chuyến bay thương mại cho đến khi đã lưu trú ít nhất 21 ngày tại một quốc gia thứ ba. Bộ Ngoại giao Mỹ đang hỗ trợ những công dân bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

CDC cũng xác nhận một công dân Mỹ đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo tại CHDC Congo dương tính với virus Ebola. Ngoài ra, hai công dân Mỹ khác mắc bệnh đã được đưa sang Đức điều trị.

Theo số liệu do giới chức y tế CHDC Congo công bố, nước này đã ghi nhận 1.926 ca mắc Ebola, trong đó có 702 trường hợp tử vong. Dịch bệnh hiện đã lan sang nhiều tỉnh trên cả nước.