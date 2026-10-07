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Nga tập kích thủ đô Kiev, Ukraine tấn công cơ sở dầu khí Nga

Thứ Tư, 16:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Nga tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, còn Ukraine khẳng định họ đã tấn công 2 cơ sở dầu khí và thao trường của Nga.

Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã thực hiện một “cuộc tập kích quy mô lớn” nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Kiev và các khu vực khác của Ukraine, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao phóng từ đất liền, trên biển và trên không, cũng như máy bay không người lái (UAV).

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UAV Nga tập kích Kiev trước đây. Ảnh: Reuters.

Bộ này cho biết các mục tiêu bao gồm những địa điểm nơi công ty Fire Point sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo cùng UAV tầm trung và tầm xa tại Kiev, cũng như tại các khu vực Kiev, Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkov.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng và sửa chữa tàu thuyền tại khu vực Odessa, cũng như các tàu thuyền được cho là đang được sử dụng phục vụ lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày 7/10 cho biết Ukraine đã tấn công hai cơ sở dầu khí và một thao trường huấn luyện của Nga tại các khu vực Perm, Samara và Astrakhan.

Ông Zelensky viết trên ứng dụng Telegram: “Đây là những hành động đáp trả chính đáng của Ukraine đối với mọi cuộc tấn công của Nga nhắm vào người dân của chúng tôi”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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