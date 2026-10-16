Tướng Lê Văn Cương bình luận về việc ông Trump kêu gọi Ukraine thay tổng thống

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VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.
VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.
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