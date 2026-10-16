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Tướng Lê Văn Cương bình luận về việc ông Trump kêu gọi Ukraine thay tổng thống

Thứ Sáu, 20:32, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa tháng 10 ghi nhận những bất ngờ mới trong mối quan hệ Mỹ - Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đạt thỏa thuận dầu diesel khiến nội bộ Mỹ, Ukraine và EU rúng động. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố Ukraine nên thay tổng thống. Thiếu tướng Lê Văn Cương mổ xẻ những diễn biến mới này.

Xem thêm:

>> Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

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Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc 9/2026 có thể có những đột phá gì?

VOV.VN - Nhà báo Quang Dũng nhận định: Cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm kiếm ổn định chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 24/9. Cả hai đều thăm dò đối phương, không quá vội vàng dù vẫn nỗ lực hướng tới đột phá. Mỹ và Trung Quốc cũng khó lòng kìm hãm phát triển công nghệ AI.

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