Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công Iran để đáp trả vụ tấn công tàu dân sự ở Hormuz

“Mỹ đang gây ra tổn thất nặng nề cho Iran bằng cách tiếp tục làm suy yếu khả năng tấn công của họ nhằm vào các thủy thủ dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển Hormuz”, quân đội Mỹ cho biết.

Một tàu dân sự bị trúng đạn ở Hormuz trước đây. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Một tàu container treo cờ Síp bị Iran tấn công đã bị “hư hại đáng kể ở phòng máy” và một thủy thủ dân sự đang mất tích, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo.

Các quan chức cấp cao của Mỹ trước đó đã nói ở Washington rằng các cuộc đàm phán để củng cố thêm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hồi tháng trước sẽ không thể tiến triển nếu eo biển Hormuz không được đảm bảo an ninh.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trên mạng rằng Iran đã bắn cảnh cáo vào một “tàu vi phạm”. Iran cũng thông báo thêm rằng eo biển này sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran, người vẫn chưa xuất hiện kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cũng đã tuyên bố trong thông cáo đầu tiên kể từ tang lễ của cha mình, Ali Khamenei, rằng người dân Iran sẽ trả thù cho vụ ám sát ông trong các cuộc tấn công mở màn chiến tranh vào ngày 28/2.

Sự trả thù đó “là ý chí của dân tộc chúng ta và chắc chắn phải được thực hiện”, Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei nói trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ có thêm các cuộc tấn công tên lửa.

Trong khi Oman cho biết, nước này và Iran đã nhất trí tiếp tục đàm phán về eo biển Hormuz “ở cấp độ chuyên viên và chính trị”, một ngày sau khi Mỹ kêu gọi Iran công khai tuyên bố tuyến đường thủy quan trọng này vẫn mở và tàu thuyền qua đây sẽ không bị tấn công.