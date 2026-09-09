Mỹ tăng cường hiện diện tại Tây bán cầu theo Chiến lược An ninh quốc gia

Phát biểu trước chuyến công du 3 nước Nam Mỹ là Colombia, Peru và Ecuador, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/9 cho biết cả ba quốc gia đều có quan hệ mật thiết với Washington và chia sẻ nhiều lợi ích chung với Mỹ, từ chống khủng bố xuyên quốc gia đến hợp tác kinh tế. Mỹ cũng hy vọng có thể sớm đạt được các thỏa thuận thương mại với ba nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington cũng dự kiến sẽ có các tiếp xúc trực tiếp hơn với Venezuela trong thời gian tới.

Theo Ngoại trưởng Rubio, chuyến công du là một phần trong xu hướng tăng cường liên kết giữa Mỹ với các quốc gia Tây bán cầu và trực tiếp phục vụ những mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Rubio nhấn mạnh một trong những ưu tiên của Washington là củng cố sự hiện diện của Mỹ tại Tây bán cầu, đồng thời mở rộng hợp tác với các chính phủ mà Washington coi là những đối tác quan trọng về an ninh và kinh tế.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Colombia vừa trải qua một cuộc bầu cử và Washington muốn tăng cường quan hệ với chính quyền mới. Tại Peru, Mỹ cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác sau những biến động chính trị trong thời gian qua. Trong khi đó, Ecuador được ông Rubio mô tả là một trong những đối tác an ninh gần gũi nhất của Mỹ trong khu vực, với nhiều dư địa để hai nước tăng cường hợp tác cả về an ninh lẫn kinh tế.

Khi được hỏi tại sao Venezuela không nằm trong lịch trình chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Rubio cho biết phía Mỹ “cuối cùng cũng sẽ đến đó”, nhưng lịch trình hiện tại không cho phép bổ sung thêm điểm dừng. Đề cập tới thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela, ông Rubio bác bỏ quan điểm cho rằng Washington chỉ quan tâm tới việc khai thác nguồn tài nguyên của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các mỏ dầu của Venezuela trước đây chịu ảnh hưởng lớn của Trung Quốc, Nga và Iran. Ông cho rằng nhiều mỏ chưa được khai thác hiệu quả và sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ có thể giúp tăng sản lượng, tạo thêm nguồn thu cho Venezuela. Ngoại trưởng Rubio cho rằng các nguồn thu này cuối cùng cần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Venezuela thông qua một chính phủ dân cử, thay vì rơi vào tay những quốc gia mà Washington coi là đối thủ.