Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ tấn công một số tàu chở dầu của Iran tại vùng Vịnh.

Hỏa lực tên lửa Iran. Ảnh: RT.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo rằng Mỹ nên hiểu rõ rằng “luật chơi” trong cuộc chiến chống lại Iran đã thay đổi “trước khi quá muộn”.

“Kể từ nay, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải hứng chịu sự đáp trả nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn”, ông Qalibaf phát biểu trong thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram của mình.

Lời cảnh báo này đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc khẩu chiến giữa Tehran và Washington sau các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu Iran hôm 5/9, trong bối cảnh cả hai bên đều phát tín hiệu về một cuộc đối đầu ngày càng mở rộng tại vùng Vịnh.

Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ, nổ súng vào USV đối phương VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã nổ súng tấn công và ngăn một tàu quân sự không người lái (USV) của quân đội Mỹ định tiến vào eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít giờ, Iran tuyên bố tập kích tàu chiến Mỹ, phản ánh mức độ đối đầu nguy hiểm giữa hai bên tại vùng biển khu vực.