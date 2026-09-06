Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ
VOV.VN - Hôm 6/9, Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ nhắm vào lợi ích của nước này sẽ vấp phải sự đáp trả nhanh chóng và khốc liệt hơn.
Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ tấn công một số tàu chở dầu của Iran tại vùng Vịnh.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo rằng Mỹ nên hiểu rõ rằng “luật chơi” trong cuộc chiến chống lại Iran đã thay đổi “trước khi quá muộn”.
“Kể từ nay, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải hứng chịu sự đáp trả nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn”, ông Qalibaf phát biểu trong thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram của mình.
Lời cảnh báo này đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc khẩu chiến giữa Tehran và Washington sau các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu Iran hôm 5/9, trong bối cảnh cả hai bên đều phát tín hiệu về một cuộc đối đầu ngày càng mở rộng tại vùng Vịnh.