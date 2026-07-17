Thời sự quốc tế trưa 17/7: Iran cảnh báo “cả khu vực sẽ trả giá” do Mỹ ném bom

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VOV.VN - Mới đây các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã đánh trúng các khu vực xung quanh Tehran, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Iran trở thành mục tiêu trong đợt giao tranh mới nhất.
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VOV.VN - Quân đội Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran ngày thứ 5 liên tiếp. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, đây là đợt tập kích mới nhất nhằm mục đích mà Mỹ gọi là bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.
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VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran “vào một thời điểm nào đó”. Ông cũng bắn tín hiệu về khả năng có lực lượng nước ngoài khác tham gia chiến dịch trên bộ tại đây.
VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran “vào một thời điểm nào đó”. Ông cũng bắn tín hiệu về khả năng có lực lượng nước ngoài khác tham gia chiến dịch trên bộ tại đây.
VOV.VN - Ngày 16/7, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận ngoại giao dựa trên sức mạnh quân sự. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh phe cứng rắn tại Iran gia tăng sức ép đòi Tehran hủy bỏ thỏa thuận với Washington.
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VOV.VN - Ông Trump tuyên bố Mỹ đang giành được thắng lợi lớn ở Iran trong bối cảnh Washington mở rộng không kích gây sức ép lên Tehran.
VOV.VN - Ông Trump tuyên bố Mỹ đang giành được thắng lợi lớn ở Iran trong bối cảnh Washington mở rộng không kích gây sức ép lên Tehran.