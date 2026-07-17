Thời sự quốc tế trưa 17/7: Iran cảnh báo “cả khu vực sẽ trả giá” do Mỹ ném bom

Tổng thống Mỹ Trump úp mở về đòn tấn công vào đảo Kharg của Iran

VOV.VN - Ông Trump nói rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran “vào một thời điểm nào đó”. Ông cũng bắn tín hiệu về khả năng có lực lượng nước ngoài khác tham gia chiến dịch trên bộ tại đây.