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Thời sự quốc tế trưa 17/7: Iran cảnh báo “cả khu vực sẽ trả giá” do Mỹ ném bom

Thứ Sáu, 14:31, 17/07/2026
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VOV.VN - Iran cảnh báo “cả khu vực sẽ phải trả giá” khi Mỹ ném bom các cây cầu của Iran. Trong khi đó, Israel chuẩn bị cho khả năng căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau phát biểu của ông Trump.

Xem thêm:

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>> Tìm cách xóa sổ Vệ binh Iran, ông Trump tuyên bố không quan tâm lời đe dọa ám sát

>> Iran tuyên bố cứng rắn về quân sự, không đàm phán với Mỹ

PV/VOV.VN
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