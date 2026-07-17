Iran tập kích các căn cứ Mỹ tại 6 nước Trung Đông

Tuyên bố trưa nay của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công, đánh trúng và phá hủy 2 trạm radar của Mỹ đặt tại các khu vực Salameh Rocks và Ghanem ở Oman. Đặc biệt, IRGC tuyên bố đã tập kích mục tiêu Mỹ ở Syria. Cơ sở bị đánh phá là trung tâm chỉ huy chiến dịch của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ al-Tanf gần ngã ba biên giới Syria - Iraq - Jordan. Đây là lần đầu tiên trong đợt đụng độ bùng phát từ đêm 11/7, Iran tấn công cơ sở Mỹ tại Syria. IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ giội bom khu vực Iranshahr, phía Nam Iran hồi giữa đêm khiến một số binh sĩ tử vong.

Iran phóng UAV. Ảnh: Lục quân Iran.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordan, để đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ. Như vậy, trong đòn trả đũa mới nhất, Iran đã mở rộng phạm vi tấn công lên thành 6 nước. Trước đó, các đòn trả đũa của Iran thường chỉ nhắm vào một số nước nhất định, đặc biệt là Kuwait, Bahrain và Jordan.

Về tình hình thương vong, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích trong đêm của đối phương đã khiến ít nhất 8 người chết và khoảng 20 người bị thương. Theo các nguồn tin Iran này, phần lớn thương vong là dân thường.

Về tình hình eo biển Hormuz, Cơ quan An ninh hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu hồi tối qua đã bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định, tại vị trí cách thành phố Khasab của Oman hơn 30 km về phía Đông. Toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn và vụ tấn công không gây rò rỉ gây hại cho môi trường. Tuy nhiên, quốc tịch cũng như lộ trình di chuyển của con tàu không được đề cập.

Đây là tàu chở dầu thứ 2 được báo cáo bị tập kích tại vùng biển khu vực kể từ ngày 15/7, thời điểm Mỹ áp đặt trở lại biện pháp hạn chế với các cảng và vùng biển của Iran. Phương tiện thứ nhất bị tập kích đêm 15/7, cũng là một tàu chở dầu và cuộc tấn công do quân đội Mỹ tiến hành. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) sáng 16/7 khẳng định con tàu bị vô hiệu hóa do cố tình vi lệnh lệnh phong tỏa.