Reuters ngày 23/11 dẫn lời 5 nguồn thạo tin cho hay, Mỹ đang thảo luận kế hoạch tham gia một chương trình huấn luyện đa quốc gia dành cho quân đội Syria, tập trung vào hoạt động rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ. Nếu được triển khai, đây sẽ là chương trình huấn luyện đầu tiên của Mỹ phối hợp với quân đội Syria kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ năm 2024.

Một binh sĩ quân đội Syria đứng cạnh một chiếc xe tăng ở Maskanah, gần Aleppo, Syria, ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đối mặt với những rào cản pháp lý tại Mỹ cũng như sự hoài nghi từ một bộ phận quân đội Syria. Nếu các bên đạt được thỏa thuận, Washington có thể đưa một số lượng hạn chế binh sĩ trở lại Syria ngay trong năm 2027, chỉ khoảng một năm sau khi rút lực lượng tham gia chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kéo dài hơn một thập kỷ.

Theo 4 nguồn tin, chương trình huấn luyện ban đầu sẽ tập trung vào kỹ năng rà phá bom mìn và xử lý an toàn các loại vật liệu nổ. Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình để mở rộng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Syria trong tương lai.

Kế hoạch đang được thảo luận dự kiến phát triển trên cơ sở Trung tâm Điều phối Damascus (DCC), một cơ chế được thành lập tại Jordan vào năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền Syria, quân đội Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết DCC tiếp tục hoạt động nhằm hỗ trợ xây dựng một Syria ổn định, thống nhất và hòa bình. Tuy nhiên, các quyết định cuối cùng về cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm vụ trọng tâm của cơ chế này vẫn chưa được đưa ra.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington hoan nghênh việc có một đối tác tại Damascus cam kết chống IS. Bộ Quốc phòng Syria chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo một nguồn tin tham gia các cuộc thảo luận, cơ chế hợp tác đang được xem xét có thể bao gồm nhân sự từ khoảng 15 quốc gia đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Australia, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).