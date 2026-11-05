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Saudi Arabia và Syria ký thoả thuận hợp tác quốc phòng

Thứ Năm, 07:27, 05/11/2026
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VOV.VN - Theo truyền thông Saudi Arabia, nước này và Syria hôm qua (4/11) đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, cũng như ký một số thỏa thuận kháctrong chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Ahmed Al-Sharaa.


Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Saudi Arabia và Syria được ký kết, trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia.

Mới đây, tại Đối thoại Manama lần thứ 22 được tổ chức tại Bahrain, Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani cho biết, nước này đang cân nhắc việc tham gia Hiệp ước phòng thủ Mecca, được ký kết vào tháng 8/2026 giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

saudi arabia va syria ky thoa thuan hop tac quoc phong hinh anh 1
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, tại Riyadh, Saudi Arabia ngày 4/11/2026. Ảnh: Reuters

Hai nước cũng ký một số thỏa thuận khác trong chuyến thăm của Tổng thống Syria tới Saudi Arabia. Quỹ Phát triển Saudi Arabia (SDF) ký 6 thỏa thuận với Bộ Tài chính Syria, về việc cung cấp các khoản vay phát triển ưu đãi trị giá 403 triệu USD, để hỗ trợ các lĩnh vực phát triển và dịch vụ tại Syria. Ngoài ra, hai nước ký kết các biên bản ghi nhớ về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Saudi Arabia đã cung cấp viện trợ tài chính cho Syria sau khi phe đối lập lật đổ cựu Tổng thống Bashar Al-Assad vào tháng 12/2024, cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập lại quan hệ của Syria với các cường quốc.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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