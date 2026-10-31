Syria cân nhắc gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca



Phát biểu tại Hội nghị Đối thoại An ninh Manama tổ chức ở Bahrain, Ngoại trưởng Syria Hassan al Shaibani cho biết, các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc Damascus gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, đang được tiến hành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hiệp ước Mecca được ký giữa Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 8/2026, Syria công khai ý định tham gia Hiệp ước. Động thái đưa ra trong bối cảnh Damascus đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh nghiêm trọng, trong đó có hoạt động quân sự chưa từng có từ phía Israel.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngoại trưởng Syria khẳng định, kể từ khi Damascus có chính quyền mới đầu tháng 12/2024, quân đội Israel đã thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công vào Syria, cướp đi mạng sống của hàng chục người. Quân đội Israel cũng liên tục mở rộng phạm vi chiếm đóng ở khu vực phía Nam Syria, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của quốc gia Arab.

Tuy nhiên, lộ trình cụ thể của việc Syria gia nhập Hiệp ước Mecca, không được đề cập.