Mỹ tiếp tục tạm hoãn tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày

Thứ Sáu, 05:28, 27/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/3 tuyên bố chính quyền của ông sẽ tiếp tục tạm hoãn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày nữa.

“Theo yêu cầu của Chính phủ Iran, xin hãy hiểu rằng tuyên bố này nhằm thể hiện việc tôi tạm dừng kế hoạch phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, đến thứ Hai, ngày 6/4/2026, lúc 20h theo giờ miền Đông. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và, bất chấp những tuyên bố sai lệch trái chiều từ các phương tiện truyền thông đưa tin giả và những người khác, chúng đang diễn ra rất tốt”, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

my tiep tuc tam hoan tan cong vao cac co so nang luong cua iran them 10 ngay hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Fox News về quyết định của mình, ông Trump cho biết: “Họ [Iran - ND] đã nói với tôi rất lịch sự, thông qua người của tôi, ‘Chúng tôi có thể có thêm thời gian không?’ Bởi vì chúng ta đang nói về đêm mai [thời điểm việc gia hạn tối hậu thư 5 ngày kết thúc - ND], khá nhanh chóng, và nếu họ không làm những gì họ phải làm, tôi sẽ phá hủy các nhà máy điện của họ”.

Theo ông Trump, phía Iran yêu cầu thêm 7 ngày nhưng ông đã gia hạn thêm 10 ngày và các quan chức Iran "rất biết ơn" vì điều đó.

Khi Tổng thống Trump lần đầu tiên đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, ông nói rằng nước Tehran chỉ có 48 giờ để mở eo biển Hormuz. Sau đó, ông đã lùi thời hạn đó lại 5 ngày, đến thứ Sáu (27/3), trước khi lại lùi thêm một lần nữa.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 kêu gọi Iran nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh hơn.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 kêu gọi Iran nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh hơn.

Houthi tuyên bố sẵn sàng tham chiến, Pakistan xác nhận hỗ trợ đàm phán Mỹ - Iran
Houthi tuyên bố sẵn sàng tham chiến, Pakistan xác nhận hỗ trợ đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm nay tuyên bố sẵn sàng sát cánh cùng Iran tham gia cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel, động thái có thể khiến xung đột mở rộng và gây áp lực căng thẳng hơn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm nay tuyên bố sẵn sàng sát cánh cùng Iran tham gia cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel, động thái có thể khiến xung đột mở rộng và gây áp lực căng thẳng hơn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Witkoff xác nhận Pakistan đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran
Ông Witkoff xác nhận Pakistan đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff xác nhận Washington đang đàm phán với Iran thông qua Pakistan, với một kế hoạch 15 điểm được đưa ra như nền tảng cho thỏa thuận hòa bình.

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff xác nhận Washington đang đàm phán với Iran thông qua Pakistan, với một kế hoạch 15 điểm được đưa ra như nền tảng cho thỏa thuận hòa bình.

