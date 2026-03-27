Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Tehran đang đứng trước “cơ hội từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân và bước sang một con đường mới”. Ông cảnh báo nếu Iran không chấp nhận, Washington sẽ trở thành “cơn ác mộng tồi tệ nhất” của nước này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 4 tuần và các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, một quan chức cấp cao Iran đã tuyên bố rằng đề xuất của Mỹ là “thiên vị và không công bằng”, dù các cuộc đàm phán chưa bị đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đang tham gia đàm phán và “rất muốn đạt được thỏa thuận”, tuy nhiên phía Tehran đã bác bỏ nhận định này.

Ông Trump đánh giá, các nhà đàm phán Iran là “tài ba”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt tham vọng quân sự của Tehran. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận khả năng đạt được thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn, khi nói rằng ông “không biết liệu điều đó có thể xảy ra hay không”.

Cũng tại cuộc họp Nội các sáng 26/3, Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích các đồng minh NATO, cho rằng các đồng minh “không làm gì” để hỗ trợ chiến dịch chống Iran. Ông nhắc lại quan điểm lâu nay coi NATO là “con hổ giấy”, đồng thời khẳng định Mỹ không cần sự hỗ trợ từ liên minh này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chế giễu năng lực quân sự của Anh, cho rằng các tàu sân bay của nước này “không thể so sánh” với sức mạnh của Mỹ.

Về tình hình tại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết, tình hình đã được cải thiện khi Iran đã cho phép một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một "món quà" dành cho Mỹ để chứng minh sự nghiêm túc của nước này trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.