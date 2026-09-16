Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ghi nhận vai trò quan trọng của Oman trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu thương mại và các nước trong khu vực.

Iran và Oman đạt thỏa thuận mới về eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ông Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Oman và Mỹ.

Trong tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Oman cho biết hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế tác động lan rộng của tình hình hiện nay, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và xử lý những vấn đề còn tồn tại theo hướng hỗ trợ an ninh, ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách phối hợp với các đối tác khu vực để đối phó các nguy cơ an ninh hàng hải liên quan Iran và lực lượng Houthi tại Yemen, nhưng vẫn tránh mở rộng can dự quân sự trực tiếp.

Oman lâu nay giữ vai trò trung gian trong nhiều hồ sơ khu vực, trong đó có các kênh liên lạc giữa Mỹ và Iran. Oman từng đăng cai một số vòng đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran trước khi xung đột mới bùng phát hồi tháng 2.