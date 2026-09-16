English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tìm kiếm vai trò của Oman trong hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Thứ Tư, 05:57, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/9 đã điện đàm với người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi, trong bối cảnh Washington tìm kiếm vai trò trung gian của Oman nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược. 

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ghi nhận vai trò quan trọng của Oman trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu thương mại và các nước trong khu vực.

my tim kiem vai tro cua oman trong ha nhiet cang thang khu vuc hinh anh 1
Iran và Oman đạt thỏa thuận mới về eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ông Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Oman và Mỹ.

Trong tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Oman cho biết hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế tác động lan rộng của tình hình hiện nay, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và xử lý những vấn đề còn tồn tại theo hướng hỗ trợ an ninh, ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách phối hợp với các đối tác khu vực để đối phó các nguy cơ an ninh hàng hải liên quan Iran và lực lượng Houthi tại Yemen, nhưng vẫn tránh mở rộng can dự quân sự trực tiếp.

Oman lâu nay giữ vai trò trung gian trong nhiều hồ sơ khu vực, trong đó có các kênh liên lạc giữa Mỹ và Iran. Oman từng đăng cai một số vòng đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran trước khi xung đột mới bùng phát hồi tháng 2.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz
Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Oman được cho là đã bác đề xuất của Iran về phối hợp thu phí dịch vụ đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Oman được cho là đã bác đề xuất của Iran về phối hợp thu phí dịch vụ đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Iran và Oman nhất trí lập hành lang tạm thời qua eo Hormuz
Iran và Oman nhất trí lập hành lang tạm thời qua eo Hormuz

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm 26/8 cho biết nước này và Oman đã nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tuyến vận tải chiến lược sẽ được mở lại.

Iran và Oman nhất trí lập hành lang tạm thời qua eo Hormuz

Iran và Oman nhất trí lập hành lang tạm thời qua eo Hormuz

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm 26/8 cho biết nước này và Oman đã nhất trí thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tuyến vận tải chiến lược sẽ được mở lại.

Ai Cập hợp tác với Iran và Oman để giảm căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz
Ai Cập hợp tác với Iran và Oman để giảm căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hôm qua (19/8) cho biết, nước này đang liên lạc với Iran, Oman, cũng như các bên khu vực và quốc tế khác, như một phần nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ai Cập hợp tác với Iran và Oman để giảm căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz

Ai Cập hợp tác với Iran và Oman để giảm căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hôm qua (19/8) cho biết, nước này đang liên lạc với Iran, Oman, cũng như các bên khu vực và quốc tế khác, như một phần nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ