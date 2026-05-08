中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toàn cảnh quốc tế trưa 8/5: Ông Trump dọa ra tay với Iran “dữ dội hơn nhiều”

Thứ Sáu, 14:51, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân Mỹ đã tiêu diệt các lực lượng Tehran tấn công 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ ra tay “dữ dội hơn nhiều" nếu Iran không sớm ký thỏa thuận.

eo bien Hormuz, vinh Oman, vinh Ba Tu, Iran Oman UAE -chatGPT.jpg

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/5: Iran vạch lằn ranh đỏ ở Hormuz, bác tin thỏa thuận

VOV.VN - Iran bác bỏ các thông tin từ truyền thông Mỹ về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Tehran và Washington, cho rằng đây là "chiến dịch tâm lý" sau “thất bại” của Mỹ tại eo biển Hormuz. Tehran đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp về quyền làm giàu uranium cũng như quyền kiểm soát tại eo biển này.

Xem thêm:

>> 2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

>> 60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

PV/VOV.VN
Tag: Toàn cảnh thế giới toàn cảnh quốc tế xung đột Iran - Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran
Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

VOV.VN - Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng.

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

Báo cáo mật của CIA hé lộ khả năng chống chịu đáng gờm của Iran

VOV.VN - Trái với những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng, một báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì được đáng kể năng lực quân sự và có thể trụ vững trước sức ép phong tỏa trong nhiều tháng.

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"
Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

VOV.VN - Các cuộc tấn công qua lại trong ngày 7/5 được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

VOV.VN - Các cuộc tấn công qua lại trong ngày 7/5 được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

VOV.VN - Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cảnh báo hành vi thù địch sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm ngừng bắn

VOV.VN - Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên, cảnh báo hành vi thù địch sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ