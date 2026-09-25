Ông Trump và ông Tập Cận Bình đều thể hiện mong muốn ổn định quan hệ Mỹ - Trung

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn duy trì quan hệ ổn định và mở rộng hợp tác, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nhiều vấn đề an ninh quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tới Nhà Trắng vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trực tiếp chào đón các vị khách Trung Quốc. Tham dự các hoạt động còn có Phó Tổng thống JD Vance và Phu nhân, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ, Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là “siêu trí tuệ”. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Trung Quốc - Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Hai nước cần coi nhau là đối tác thay vì đối thủ, quản lý bất đồng và tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông và Tổng thống Trump tôn trọng lẫn nhau, duy trì trao đổi thường xuyên và ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, tài chính và thực thi pháp luật.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc tiếp tục mở cửa và hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại nước này. Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington trong phòng, chống ma túy bất hợp pháp và thúc đẩy đối thoại thường xuyên giữa quân đội hai nước.

Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển, quản lý công nghệ này vì những mục tiêu tích cực, đồng thời bảo đảm trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Tổng thống Trump trước đó cho biết trí tuệ nhân tạo sẽ là một chủ đề lớn trong hội đàm. Tuy nhiên, ông tiếp tục bày tỏ quan điểm không muốn áp dụng các quy định mới có thể hạn chế tốc độ phát triển của công nghệ này.

Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước cuộc gặp là việc Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1/2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực ngày 10/11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Việc gia hạn giúp hai bên có thêm thời gian đàm phán một gói thỏa thuận kinh tế rộng hơn.

Các cuộc trao đổi cũng có thể dẫn tới việc giảm thuế đối với một số mặt hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh có thể tăng mua nông sản, năng lượng, thiết bị y tế và một số sản phẩm khác của Mỹ. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Trung Quốc đang đạt tiến triển trong việc thực hiện cam kết mua 200 máy bay Boeing, nhưng chưa công bố liệu hai bên có đạt thêm đơn hàng mới trong chuyến thăm hay không.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa hai cá thể gấu trúc tới Vườn thú Atlanta, một động thái mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu nhân dân và ngoại giao văn hóa. Mặc dù hai bên thể hiện mong muốn ổn định quan hệ, nhiều vấn đề nhạy cảm vẫn chưa được giải quyết, trong đó có kiểm soát xuất khẩu công nghệ, nguồn cung khoáng sản đất hiếm, vấn đề Đài Loan và cuộc chiến giữa Mỹ với Iran.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự lễ duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng. Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì quốc yến tại Phòng Đông Nhà Trắng. Danh sách khách mời dự kiến có lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Alphabet, OpenAI, Tesla và Nvidia. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này cho thấy công nghệ và trí tuệ nhân tạo là một trong những trọng tâm của chuyến thăm.

Ngày 25/9, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên dự kiến trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà riêng với Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân, sau đó cùng tới thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ.