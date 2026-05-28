Mỹ từ chối cấp visa cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga dự họp Liên hợp quốc

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết ông Alimov, người phụ trách các vấn đề Liên hợp quốc của Nga, đã được phía Trung Quốc mời tham dự nhưng cuối cùng không được Mỹ cấp visa.

Đại sứ Nebenzia gọi đây là “hành động thiếu tôn trọng nghiêm trọng” đối với vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an của Trung Quốc, đồng thời cho rằng Washington đã vi phạm Thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc năm 1947, theo đó Mỹ có trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận trụ sở Liên hợp quốc cho đại diện các nước thành viên. Ông Nebenzia cũng cho rằng hiến chương Liên hợp quốc đang chịu áp lực nghiêm trọng.

Người phát ngôn Liên hợp quốc nhấn mạnh, Liên hợp quốc kỳ vọng nước chủ nhà cấp thị thực cho tất cả đại diện cần tham gia các hoạt động tại trụ sở ở New York. Bên cạnh Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dường như cũng không được cấp visa tham dự cuộc họp tương tự, dù phía Mỹ sau đó phủ nhận việc ngăn cản ông tới New York.

Cuộc họp Hội đồng Bảo an lần này tập trung vào việc duy trì Hiến chương Liên hợp quốc và thúc đẩy hợp tác đa phương trong bối cảnh xung đột và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu gia tăng.