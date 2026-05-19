Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ

Theo Al Hadath, Iran sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân trong thời gian dài, với điều kiện số urani làm giàu của nước này sẽ được chuyển sang Nga thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, Iran vẫn kiên quyết không chấp nhận dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Iran muốn chuyển kho uranium làm giàu cho Nga. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran do Pakistan làm trung gian hiện vẫn rơi vào bế tắc kể từ sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi đầu tháng 4. Thỏa thuận này được đưa ra sau một tháng giao tranh giữa Iran với liên quân Mỹ - Israel bắt đầu từ cuối tháng 2.

Trong thời gian qua, cả Mỹ và Iran liên tục đưa ra các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột nhưng đồng thời cũng bác bỏ yêu cầu của phía còn lại.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở mức 60%. Trong khi đó, cấp độ đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân thường cần mức làm giàu khoảng 90% hoặc cao hơn.

Phía Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ giải quyết khủng hoảng, bao gồm cả việc tiếp nhận kho urani làm giàu của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng cho biết Moscow từng thực hiện cơ chế tương tự vào năm 2015 và nhấn mạnh Tehran “hoàn toàn tin tưởng” Nga trong vấn đề này.

“Không chỉ đưa ra đề xuất, chúng tôi đã từng thực hiện điều đó trước đây. Nga chưa bao giờ vi phạm các cam kết của mình”, ông Putin nói, đồng thời khẳng định Moscow tiếp tục hợp tác với Iran trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự.

Tuy nhiên, theo Axios, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran vì cho rằng nội dung chỉ có những thay đổi “mang tính tượng trưng” so với các phiên bản trước.

Ông Trump trong nhiều tuần qua liên tục yêu cầu Iran phải bàn giao kho urani làm giàu cho Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News tuần trước, ông nói vấn đề này “mang nhiều ý nghĩa về mặt hình ảnh” và việc Mỹ nắm giữ số urani của Iran sẽ khiến ông “cảm thấy yên tâm hơn”.