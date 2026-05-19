  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ

Thứ Ba, 06:29, 19/05/2026
VOV.VN - Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

Theo Al Hadath, Iran sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân trong thời gian dài, với điều kiện số urani làm giàu của nước này sẽ được chuyển sang Nga thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, Iran vẫn kiên quyết không chấp nhận dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Iran muốn chuyển kho uranium làm giàu cho Nga. Ảnh: Reuters

Theo Al Hadath, Iran sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân trong thời gian dài, với điều kiện số urani làm giàu của nước này sẽ được chuyển sang Nga thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, Iran vẫn kiên quyết không chấp nhận dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran do Pakistan làm trung gian hiện vẫn rơi vào bế tắc kể từ sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi đầu tháng 4. Thỏa thuận này được đưa ra sau một tháng giao tranh giữa Iran với liên quân Mỹ - Israel bắt đầu từ cuối tháng 2.

Trong thời gian qua, cả Mỹ và Iran liên tục đưa ra các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột nhưng đồng thời cũng bác bỏ yêu cầu của phía còn lại.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở mức 60%. Trong khi đó, cấp độ đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân thường cần mức làm giàu khoảng 90% hoặc cao hơn.

Phía Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ giải quyết khủng hoảng, bao gồm cả việc tiếp nhận kho urani làm giàu của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng cho biết Moscow từng thực hiện cơ chế tương tự vào năm 2015 và nhấn mạnh Tehran “hoàn toàn tin tưởng” Nga trong vấn đề này.

“Không chỉ đưa ra đề xuất, chúng tôi đã từng thực hiện điều đó trước đây. Nga chưa bao giờ vi phạm các cam kết của mình”, ông Putin nói, đồng thời khẳng định Moscow tiếp tục hợp tác với Iran trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự.

Tuy nhiên, theo Axios, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran vì cho rằng nội dung chỉ có những thay đổi “mang tính tượng trưng” so với các phiên bản trước.

Ông Trump trong nhiều tuần qua liên tục yêu cầu Iran phải bàn giao kho urani làm giàu cho Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News tuần trước, ông nói vấn đề này “mang nhiều ý nghĩa về mặt hình ảnh” và việc Mỹ nắm giữ số urani của Iran sẽ khiến ông “cảm thấy yên tâm hơn”.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas
Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

Iran thu nhiều vũ khí Mỹ, lượng tàu thương mại đi qua eo Hormuz tăng mạnh
Iran thu nhiều vũ khí Mỹ, lượng tàu thương mại đi qua eo Hormuz tăng mạnh

VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 18/5 đưa tin hệ thống phòng không nước này tại đảo chiến lược trên vịnh Ba Tư, đã được kích hoạt để đánh chặn vật thể bay nghi vấn.

Mỹ huỷ kế hoạch nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng Vịnh
Mỹ huỷ kế hoạch nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 cho biết ông quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra ngày 19/5 sau khi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. 

Nóng thế giới ngày 19/5: Mỹ đặt ra 5 điều kiện đàm phán với Iran
Nóng thế giới ngày 19/5: Mỹ đặt ra 5 điều kiện đàm phán với Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Saudi Arabia và UAE bị tấn công bằng UAV, Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn, Mỹ nêu 5 điều kiện đàm phán với Iran...

Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan
Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran đã chuyển tới phía Mỹ một văn bản mới gồm 14 điểm thông qua kênh trung gian Pakistan.

