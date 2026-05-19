Mỹ gia hạn 30 ngày cho phép các nước tiếp tục mua dầu của Nga

Thứ Ba, 05:52, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/5 công bố trên mạng xã hội X cho biết, phía Mỹ sẽ gia hạn thêm 30 ngày cơ chế cho phép các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga đang vận chuyển trên các tàu ngoài khơi, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. 

Động thái này đánh dấu thêm một sự thay đổi trong chính sách của Washington đối với dầu Nga, sau khi chính quyền Mỹ trước đó tuyên bố các biện pháp miễn trừ sẽ sớm kết thúc. Cơ chế miễn trừ tạm thời đối với dầu Nga được Mỹ ban hành lần đầu vào đầu tháng 3, trong bối cảnh giá dầu và giá xăng tăng mạnh do giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

my gia han 30 ngay cho phep cac nuoc tiep tuc mua dau cua nga hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Biện pháp này đã được gia hạn một lần hồi tháng 4, dù chỉ vài ngày trước đó Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn khẳng định Nhà Trắng không có kế hoạch tiếp tục nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá nhiên liệu tăng cao tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, buộc Washington phải kéo dài cơ chế miễn trừ thêm 30 ngày nữa.

Theo ông Bessent, việc gia hạn sẽ giúp các quốc gia nghèo và dễ tổn thương về năng lượng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn dầu thô trong bối cảnh thị trường toàn cầu thiếu hụt nguồn cung. Ông cũng cho rằng biện pháp này có thể hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp tục tích trữ lượng lớn dầu Nga giá rẻ.

Chính quyền Mỹ cho rằng việc cho phép lưu thông một phần dầu Nga hiện nay là cần thiết để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Tổng thống Putin: Các biện pháp của Nga bắt đầu phát huy hiệu quả tích cực

VOV.VN - Hôm qua (15/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những biện pháp kinh tế mà Chính phủ Nga triển khai thời gian qua đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực, trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế tháng 3 ghi nhận tăng trưởng.

VOV.VN - Hôm qua (15/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những biện pháp kinh tế mà Chính phủ Nga triển khai thời gian qua đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực, trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế tháng 3 ghi nhận tăng trưởng.

Ukraine tìm cách hủy diệt hạ tầng vận chuyển dầu của Nga?

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

VOV.VN - AP và CBSNews cho biết, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Nga hôm 3/5, bao gồm một cảng xếp dỡ quan trọng ở Biển Baltic và hai tàu chở dầu mà Ukraine cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

EU bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp - quốc phòng và “hạm đội bóng tối” của Nga.

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp - quốc phòng và “hạm đội bóng tối” của Nga.

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Mỹ không gia hạn quyền miễn trừ đối với dầu Nga

VOV.VN - Mỹ đã không gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu thô của Nga, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Mỹ đã không gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu thô của Nga, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.

