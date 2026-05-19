Mỹ gia hạn 30 ngày cho phép các nước tiếp tục mua dầu của Nga

Động thái này đánh dấu thêm một sự thay đổi trong chính sách của Washington đối với dầu Nga, sau khi chính quyền Mỹ trước đó tuyên bố các biện pháp miễn trừ sẽ sớm kết thúc. Cơ chế miễn trừ tạm thời đối với dầu Nga được Mỹ ban hành lần đầu vào đầu tháng 3, trong bối cảnh giá dầu và giá xăng tăng mạnh do giao tranh giữa Mỹ, Israel và Iran khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Biện pháp này đã được gia hạn một lần hồi tháng 4, dù chỉ vài ngày trước đó Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn khẳng định Nhà Trắng không có kế hoạch tiếp tục nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá nhiên liệu tăng cao tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, buộc Washington phải kéo dài cơ chế miễn trừ thêm 30 ngày nữa.

Theo ông Bessent, việc gia hạn sẽ giúp các quốc gia nghèo và dễ tổn thương về năng lượng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn dầu thô trong bối cảnh thị trường toàn cầu thiếu hụt nguồn cung. Ông cũng cho rằng biện pháp này có thể hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp tục tích trữ lượng lớn dầu Nga giá rẻ.

Chính quyền Mỹ cho rằng việc cho phép lưu thông một phần dầu Nga hiện nay là cần thiết để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.