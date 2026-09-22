Mỹ tuyên bố chặn 110 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

Thông báo chính thức của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì chặt chẽ phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Theo đó, mọi con tàu định cập bến hay rời các cảng của Iran, đều bị ngăn chặn. Tính đến ngày 21/9, CENTCOM đã yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 110 tàu liên quan lệnh phong tỏa.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: Reuters

Mỹ đã áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7, một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận đình chiến tạm thời với Tehran đạt được hồi tháng 6. Cuối tuần trước, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM cũng khẳng định lực lượng này đã chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Iran, kể từ giữa tháng 7.