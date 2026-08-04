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Mỹ tuyên bố chặn 44 tàu liên quan Iran

Thứ Ba, 06:24, 04/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực tối qua thông báo đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 44 tàu liên quan Iran, kể từ khi tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Tehran hồi giữa tháng 7.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định lực lượng Mỹ vẫn đang tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Đến ngày 3/8, có tổng cộng 44 tàu thương mại bị điều hướng di chuyển, 2 tàu bị vô hiệu hóa và 2 tàu bị binh sỹ Mỹ đổ bộ.   

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Chiến đấu cơ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ phong tỏa trở lại các cảng của Iran từ 14/7, chưa đầy một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Tuy nhiên, thông tin về số tàu hàng bị ngăn chặn, chưa được phía Iran xác nhận.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) cũng tuyên bố đóng cửa eo Hormuz, viện lý do quân đội Mỹ tiếp tục gây hấn và đe dọa. Tehran đồng thời khẳng định không thể đàm phán với Washington về eo Hormuz trong bối cảnh hiện nay, khi hành vi thù địch tiếp diễn. Mặc dù vậy, giới chức Iran xác nhận nước này và Oman đang thảo luận việc xây dựng cơ chế chung về quản lý eo Hormuz. Tehran hồi cuối tuần thậm chí thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Muscat về nội dung này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Oman xác nhận.

Eo biển Hormuz là tuyến vận hàng hải huyết mạch của thế giới, chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng đi qua vùng biển này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, trung bình có chưa tới 10 tàu đi eo Hormuz mỗi ngày từ cả hai phía. Đặc biệt, tại vịnh Ba Tư và eo Hormuz, vẫn còn hàng trăm tàu hàng các loại cùng khoảng 6.000 thủy thủ, đang bị mắc kẹt từ hơn 5 tháng qua vì xung đột.

PV/VOV-Cairo
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